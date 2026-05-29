Islandia votará en un referendo en agosto sobre sus negociaciones para unirse a la UE

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Copenhague, 29 may (EFE).- Islandia celebrará un referendo el próximo 29 de agosto sobre la reapertura de las negociaciones de adhesión de Islandia a la Unión Europea (UE), congeladas desde 2015, siguiendo la propuesta hecha por el Gobierno islandés hace dos meses.

El Parlamento islandés aprobó esa moción con el apoyo de 34 diputados, con 8 votos en contra y 14 abstenciones, según informó la radiotelevisión pública islandesa RÚV.

El Gobierno encabezado por la socialdemócrata Kristrún Frostadóttir controla 36 de los 63 escaños del Parlamento, por lo que el resultado era esperado.

En caso de que el «sí» gane en el referendo y se alcance posteriormente un acuerdo con Bruselas, tendría que celebrarse una nueva consulta sobre ese eventual pacto.

Kristrún Frostadóttir había anunciado a finales de febrero que próximamente se iniciarían los preparativos para celebrar el referendo, que según el acuerdo de coalición de gobierno debía convocarse a más tardar en 2027.

La Alianza Socialdemócrata, que no gobernaba desde hacía una década, es el principal defensor del ingreso en la UE e impulsó en su día las anteriores negociaciones, aparte de que en los últimos años, tras la invasión rusa de Ucrania, han aumentado en los sondeos los partidarios de Bruselas en Islandia.

Pesca y agricultura, los principales escollos

El estallido de la crisis económica en 2008 hizo aumentar el ambiente favorable a la UE en un país tradicionalmente opuesto a Bruselas, receloso de su independencia y de su principal recurso, la pesca.

En ese clima, el entonces Gobierno rojiverde de la socialdemócrata Jóhanna Sigurdardóttir aprobó en julio de 2009 pedir el ingreso y abrir las negociaciones, pese a las reticencias del socio menor de la coalición.

El conflicto con varios países de la UE por las indemnizaciones a los ahorradores extranjeros por la quiebra del banco Icesave, las disputas con Bruselas por las cuotas de caballa, la crisis del euro y las propias peleas internas sobre el tema en la coalición de Gobierno hicieron renacer el euroescepticismo en Islandia.

El Gobierno rojiverde suspendió temporalmente en 2013 las negociaciones cuando se habían abierto 27 de los 33 capítulos de las conversaciones -pero no pesca y agricultura, los principales- y se habían cerrado acuerdos en once.

El nuevo Ejecutivo de derecha salido de los comicios de 2013 decidió finalmente, apoyado por la poderosa patronal pesquera y por el sector agrícola, suspenderlas de forma definitiva en 2015. EFE

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