Israel aprueba una ley para suspender el arresto de los ultraortodoxos que evadan el servicio militar

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El Parlamento israelí aprobó el martes una ley para suspender el arresto de los estudiantes ultraortodoxos que rechacen hacer el servicio militar, algo que desató las críticas de la oposición ante la escasez de personal que enfrentan las fuerzas armadas.

El proyecto legislativo superó sus dos últimas votaciones por 58 votos contra 54, pocos días antes de que la Knéset, el órgano unicameral israelí de 120 escaños, se disuelva de cara a las elecciones del 27 de octubre.

Durante meses, el primer ministro Benjamin Netanyahu llevó a cabo tensas negociaciones al respecto con los partidos ultraortodoxos que respaldan su gobierno.

Los líderes de esta comunidad cerrada se han opuesto desde hace tiempo al reclutamiento, argumentando que el servicio militar apartaría a los jóvenes del estudio religioso y erosionaría su modo de vida.

Según un acuerdo que se remonta a la fundación del país en 1948, los ultraortodoxos dedicados al estudio religioso a tiempo completo han estado exentos del servicio militar.

Sin embargo, en los últimos años se han intensificado las demandas para integrarlos, mientras Israel se ha visto envuelto en guerras en múltiples frentes.

El Tribunal Supremo israelí también ha cuestionado repetidamente dicha exención, lo que culminó en un fallo de 2024 según el cual el gobierno debe reclutar a los ultraortodoxos.

Con la aprobación de esta medida, se espera que Netanyahu cuente con el apoyo de las dos formaciones ultraortodoxas -Shas y Judaísmo Unido de la Torá- en los comicios de octubre.

Según la nueva normativa, las detenciones de estudiantes en edad de servicio militar en seminarios judíos ultraortodoxos -conocidos como yeshivás- quedan suspendidas hasta el 30 de noviembre.

Se reconocerá como estudiante a quien dedique al menos 45 horas semanales al estudio de textos religiosos, y se espera que el Ministerio de Defensa compile una lista de yeshivás cuyos alumnos queden comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley.

Los líderes de la oposición fustigaron la iniciativa, gritando «vergüenza» en el hemiciclo durante la votación.

Gadi Eisenkot, exjefe militar convertido en el principal rival de Netanyahu, escribió en X que «las 58 manos que se alzaron son las manos de la coalición más insensata de la historia de Israel».

«Este es un gobierno que elige debilitar al ejército en medio de una guerra brutal, mientras los mejores hijos e hijas de esta nación están desplegados en todos los frentes», añadió.

El lunes, la Knéset aprobó otra ley que declaró al estudio de textos religiosos judíos como un «valor fundamental» del Estado, una norma ampliamente considerada como un refuerzo del argumentario ultraortodoxo a favor de la exención del servicio militar.

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