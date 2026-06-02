Israel asegura que sus ataques en la periferia de Beirut tienen el aval de Estados Unidos

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El ministro de Defensa de Israel aseguró este martes que recibió el aval de Estados Unidos para atacar la periferia del sur de Beirut, pese al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump de un compromiso para moderar las hostilidades.

Israel llevó a cabo ataques nocturnos en el sur de Líbano que dejaron unos seis muertos.

Un ataque en la región libanesa de Tiro dejó al menos cuatro muertos y 127 heridos, entre ellos 39 miembros del personal de un hospital, informó el martes el ministerio libanés de Salud.

El lunes por la noche, Trump había afirmado en su red Truth Social que esperaba que Israel y Hezbolá moderaran sus hostilidades y aseguró que ambas partes se comprometieron a un alto el fuego efectivo.

Hezbolá «acordó dejar de disparar contra Israel y sus soldados. Del mismo modo, Israel acordó dejar de dispararles. Veamos cuánto dura eso; ¡ojalá sea por la ETERNIDAD!», escribió el magnate.

Sin embargo, este martes el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que Estados Unidos había «validado el principio» según el cual su país podría atacar el suburbio sur si Hezbolá continuaba sus ataques a territorio israelí.

Por su parte, el grupo proiraní Hezbolá reivindicó un ataque con cohetes contra un tanque israelí en Hadatha, y afirmó que combatía en esa región «el avance de las fuerzas israelíes».

Los combates entre el ejército israelí y el grupo islamista apoyado por Irán empezaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá atacó el territorio israelí en represalia por los bombardeos del Estado hebreo y Estados Unidos contra Irán, que el 28 de febrero desataron una guerra regional en Oriente Medio.

Las agresiones no han cesado a pesar de la entrada en vigor de una supuesta tregua el 17 de abril.

El presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, quien actúa como intermediario entre Hezbolá y Washington, se encargará de garantizar que el grupo se adhiera a un «alto el fuego general» con Israel, aseguró este martes su asesor a la AFP.

En el sur de Beirut muchas tiendas seguían cerradas el martes, mientras un dron sobrevolaba la zona a baja altura, según un periodista de la AFP.

Pero Leila Shahab, una habitante de 35 años, decidió regresar. «La situación se ha calmado un poco», afirmó a la AFP.

– Llamada «muy productiva» –

Trump reveló que este arreglo entre las dos partes en conflicto había sido producto de una llamada «muy productiva» con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Irán ha exigido durante las conversaciones indirectas con Estados Unidos que cualquier acuerdo para terminar las hostilidades en la región incluya un alto el fuego efectivo en el frente libanés.

Este martes, un alto responsable militar iraní consideró que la reanudación de la guerra contra Washington es «inevitable», según declaraciones emitidas por la televisión estatal Irib.

Por su parte, el ejército israelí anunció la interceptación de dos proyectiles, sin informar de heridos.

En Líbano, los ataques israelíes se dirigieron durante la noche contra varias aldeas en el sur, según la agencia oficial libanesa NNA.

Además, la agencia reportó que un dron mató a un dentista y sus dos hijos que circulaban en coche por una carretera en el sur.

– Diálogo entre israelíes y libaneses» –

Israel ha intensificado en las últimas semanas sus operaciones militares contra Hezbolá, alegando que quiere proteger a los habitantes del norte del país. Este martes emitió una nueva orden para la ciudad de Nabatiye.

Desde que Líbano se vio arrastrado al conflicto regional el 2 de marzo, más de 3.400 personas han muerto y más de un millón han sido desplazadas, según Beirut. El balance es de 27 muertos en el lado israelí: 26 soldados y un contratista civil.

Los embajadores de Israel y del Líbano fueron recibidos el martes en el Departamento de Estado en Washington para una nueva sesión de conversaciones directas.

La agencia de noticias iraní Tasnim indicó el lunes que Teherán había roto el diálogo con Washington, en particular debido a la ofensiva israelí en Líbano, sin que esta información haya sido confirmada oficialmente.

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