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Israel ataca un hospital en el centro de la Franja de Gaza

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 29 ago (EFE).- Israel confirmó este sábado haber atacado el complejo del hospital gazatí de los Mártires de Al Aqsa en Deir el Balah (centro de la Franja de Gaza) con el objetivo de abatir «a un comandante del brazo militar de Hamás».

«El terrorista atacado se estaba escondiendo dentro del complejo del Hospital de los Mártires de Al Aqsa», admitió el Ejército israelí en un comunicado, en el que también afirma haber llevado a cabo «precauciones» para advertir al personal médico del centro.

Fuentes locales afirman que el ataque se efectuó mediante dos proyectiles disparados por un dron, que causaron varios heridos. Por el momento se desconoce si el ataque deja víctimas mortales. EFE

ybp/jlp

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