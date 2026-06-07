Israel bombardea por primera vez durante la nueva tregua los suburbios del sur de Beirut

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Jerusalén, 7 jun (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este domingo en un comunicado que sus fuerzas armadas han bombardeado los suburbios del sur de Beirut, conocidos como Dahye y bastión del grupo chií Hizbulá, siendo el primer ataque contra la capital libanesa desde el acuerdo de un nuevo alto el fuego en Washington el jueves.

«De acuerdo con la directiva del primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa Katz, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) atacaron el cuartel general terrorista en el barrio de Dahye, en Beirut, en respuesta a los disparos de Hizbulá contra territorio israelí», recogió el comunicado de la oficina del mandatario. EFE

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