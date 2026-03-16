Israel dice haber desmantelado el Cuartel General de la Armada iraní en Teherán

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Jerusalén, 16 mar (EFE).- El Ejército israelí afirmó este lunes que su fuerza aérea, en uno de sus ataques del pasado viernes, «atacó y desmanteló» el Cuartel General de la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán, situado en la capital iraní.

Según el Ejército, dicho cuartel estaba ubicado «dentro de un gran complejo militar del régimen iraní», concretamente en los márgenes de Teherán, según una infografía publicada junto con la nota.

Las fuerzas armadas israelíes sostienen que desde allí se controlaban operaciones marítimas contra Israel y otros países de Oriente Medio.

«La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán es directamente responsable de llevar a cabo ataques terroristas contra buques civiles. También es responsable de armar y financiar a las organizaciones terroristas afines al régimen mediante el transporte marítimo de armas», sostiene el Ejército israelí.

Según informó recientemente un portavoz de las fuerzas armadas israelíes, aún les quedan «miles de objetivos» en Irán que atacar en una guerra que previó larga, con una extensión de entre 3 y 6 semanas más. EFE

mt/mra