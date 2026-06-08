Israel identifica el lanzamiento de un misil desde Yemen hacia su territorio

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Jerusalén, 8 jun (EFE).- El Ejército israelí identificó en la mañana de este lunes el lanzamiento de un misil desde Yemen hacia su territorio, que hizo saltar las alertas de los teléfonos móviles en el país.

El Ejército informó de este lanzamiento, que se produce una hora y media después de que avisara de que atacó «objetivos militares» en el oeste y centro de Irán en respuesta al ataque del país persa como represalia por los ataques israelíes contra el Líbano. EFE

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