Israel mata a nueve gazatíes en ataques contra viviendas en la ciudad de Gaza

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Gaza, 4 jun (EFE).- El Ejército israelí mató en la madrugada de este jueves a nueve gazatíes e hirió a otros 15 en cuatro ataques contra apartamentos residenciales en la ciudad de Gaza, confirmaron los equipos de rescate y una fuente en la morgue del Hospital Shifa.

Entre los muertos hay cuatro miembros de una misma familia, los dos progenitores y dos de sus hijos, mientras que la única superviviente es su hija de nueve años rescatada con vida de entre los escombros, según informó la Defensa Civil.

El ataque contra esta familia se produjo en la zona de al Mujabarat, al noroeste de la ciudad de Gaza, y las víctimas han sido identificadas como Hasán Rabah Hasan Labad, su esposa Manar, y sus dos hijos Rahaf y Tamim.

En el barrio de Tel al Hawa, al oeste de la ciudad de Gaza, dos miembros de la familia Abu Maraq —un matrimonio— murieron en otro ataque israelí contra su edificio, mientras que otro matrimonio fue también asesinado en el barrio de Sheij Radwan, al norte de la ciudad de Gaza.

El cuarto ataque tuvo lugar en el campamento de refugiados de Al-Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, con la muerte de una persona tras el bombardeo israelí contra una vivienda, en el que también hubo heridos, según la fuente de Al Shifa.

Pese a la rúbrica de un alto el fuego el pasado 10 de octubre, a punto de cumplir ocho meses, Israel sigue atacando a diario la Franja de Gaza, matando a unas cuatro personas de media, en ataques que el Ejército alega responden a «amenazas» o cuando los palestinos presuntamente se acercan demasiado a la línea no demarcada donde las tropas siguen asentadas.

Desde ese 10 de octubre, Israel ha matado en Gaza a al menos 936 personas y herido a otras 2.900, según datos de Sanidad gazatí.

Esas víctimas se suman a los 72.945 palestinos asesinados desde el 7 de octubre de 2023, en una ofensiva que ha arrasado Gaza casi al completo y dejado a más de 1,7 millones de personas desplazadas de sus casas dos años y medio después, de acuerdo con la ONU. EFE

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