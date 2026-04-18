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Israel reconoce haber atacado el sur del Líbano durante el alto el fuego

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Jerusalén, 18 abr (EFE).- El Ejército israelí aseguró este sábado haber realizado ataques «en varias ocasiones» en el sur del Líbano desde el inicio del alto el fuego, en lo que justificó como consecuencia de supuestas «violaciones» por parte de Hizbulá del acuerdo en vigor.

En un comunicado, el Ejército dijo que milicianos se acercaron a las tropas desplegadas en el sur del país vecino desde el norte «de la línea amarilla», la zona controlada militarmente por Israel, representando «una amenaza inmediata».

Fue entonces cuando la Fuerza Aérea Israelí abrió fuego contra ellos, detalla el comunicado, que no especifica en qué día tuvieron lugar estos ataques desde la tregua iniciada el pasado día 16.

Según el texto, que alega que las acciones tomadas en «legítima defensa y para neutralizar amenazas inmediatas» no están restringidas por el actual alto el fuego, el Ejército también bombardeó infraestructura en la zona.

Este mensaje llega después de que ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmase que Washington ha prohibido a Israel bombardear Líbano como parte del alto el fuego. EFE

pms/alf

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