Italia celebra el acuerdo europeo sobre migración que podría reactivar centros en Albania

Roma, 8 dic (EFE).- El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, celebró este lunes el acuerdo alcanzado por la Unión Europea (UE) sobre migración, subrayando que prevalece el enfoque italiano y que incluye la creación de una lista de países de origen «seguros» y «la repatriación eficaz de migrantes».

«El cambio que Italia ha solicitado en materia de migración se ha producido: hemos conseguido una lista europea de países de origen seguros, hemos reformado completamente el concepto de tercer país seguro y estamos a punto de implementar un sistema europeo de repatriación eficaz», afirmó Piantedosi en un comunicado.

Los países de la Unión Europea llegaron este lunes a un acuerdo sobre dos propuestas legislativas relativas a los «países seguros» dirigidas a acelerar los retornos de los migrantes que no tienen posibilidades de ver admitida su solicitud de asilo en territorio comunitario.

El ministro italiano subrayó que los Estados miembros de la UE podrán «finalmente» aplicar los procedimientos acelerados en las fronteras, tal como lo prevé el protocolo Italia-Albania.

Además, detalló que la nueva normativa permitirá efectuar «repatriaciones incluso hacia países terceros distintos de los de origen» y que los centros de retorno podrán funcionar «no solo como puntos de llegada, sino también como puntos de tránsito», lo que aumentará la capacidad operativa de los Estados miembros.

En 2024, el Gobierno italiano abrió unos centros en Albania desde los que pretendía repatriar a aquellos inmigrantes sin derecho a asilo rescatados en el Mediterráneo, pero tras varias intentonas el proyecto ha sido impedido por los tribunales italianos y europeo.

Estos centros, actualmente inutilizados, han sido objeto de críticas por derroche por parte de la oposición, aunque la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sostiene que espera que la situación cambie con la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, previsiblemente en 2026.

«Creo que puedo decir sin miedo a ser contradicho que Italia ha jugado un papel importante para la aprobación de estas regulaciones, pero también para la introducción de estos temas en la discusión, ya que se consideran tan importantes. Y estamos muy satisfechos», dijo Piantedosi a los medios en Bruselas.

La UE acordó un nuevo reglamento que revisa el concepto de tercer país seguro para ampliar las circunstancias en las que una solicitud de asilo puede ser rechazada por inadmisible. En particular, no exige de manera obligatoria que exista una «conexión» con el país para poder devolver a un migrante.

Por otro lado, los países de la UE dieron luz verde a la primera lista de países de origen considerados «seguros», que además de Marruecos y Colombia incluye a Bangladés, Egipto, India, Kosovo y Túnez, así como en principio también a los países candidatos a la adhesión.

Sobre dicha lista, Piantedosi precisó que incluye, además de los países candidatos a la adhesión, otros «como Egipto, Túnez y Bangladés», en línea con las medidas ya adoptadas por Italia.

Finalmente, anunció que, junto con Alemania y Francia, se ha decidido suspender los procedimientos del Tratado de Dublín hasta la entrada en vigor del nuevo pacto migratorio en 2026.

Además, con Alemania se acordó un «nuevo enfoque hacia las ONG», reconociendo que estas son un «factor de atracción para los flujos migratorios irregulares». EFE

