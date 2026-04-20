Italia investiga una red de espionaje privado ilegal vinculada a exagentes de inteligencia

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Roma, 20 abr (EFE).- La Fiscalía de Roma investiga una presunta red de espionaje privado que accedía de forma ilegal a bases de datos del Estado para elaborar dossieres sobre personas y empresas que posteriormente comercializaba, informaron este lunes los Carabineros (policía militarizada italiana).

La investigación, coordinada por la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo, ha dado lugar a varios registros domiciliarios en los que se han incautado dispositivos electrónicos.

La red, denominada ‘Squadra Fiore’ y activa al menos desde noviembre de 2024, estaba integrada en parte por exmiembros de las fuerzas de seguridad y de la Agencia de Información y Seguridad Interna (AISI).

«Los implicados habrían adquirido y comercializado, a cambio de una remuneración mensual y/o por contratos individuales, información reservada extraída ilícitamente de bases de datos nacionales protegidas por sistemas de seguridad», se detalla en el comunicado.

Entre los implicados figuran antiguos agentes de inteligencia, empresarios y Giuseppe Del Deo, actualmente directivo del grupo Cerved, investigado por presunta malversación y acceso ilícito a sistemas informáticos.

Según la Fiscalía, en 2023 Del Deo se habría apropiado de varios millones de euros de la AISI destinados a un contrato de suministro que nunca se ejecutó y «habría utilizado con fines no institucionales archivos del sistema de inteligencia».

La investigación apunta también a una presunta estafa agravada de unos 40 millones de euros mediante la manipulación de balances para inflar el valor de una empresa tecnológica.

Las autoridades analizan asimismo si la red pretendía crear un monopolio en el sector de las interceptaciones telefónicas y telemáticas en Italia, agrupando a las empresas del sector bajo un solo holding.

Los integrantes del grupo están siendo investigados, en varios grados, por asociación para delinquir, acceso ilícito a sistemas informáticos e interceptación o interrupción ilegal de comunicaciones.

También se les atribuye la manipulación de escuchas y la instalación de dispositivos para captar conversaciones privadas.EFE

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