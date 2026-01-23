Italia pedirá sumarse a pacto de defensa con España, Alemania, Francia y Reino Unido

Roma, 23 ene (EFE).- Italia solicitará sumarse al acuerdo europeo de control de exportaciones de armamento integrado por España, Francia, Reino Unido y Alemania, según ha avanzado este viernes la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

«Nuestros sistemas productivos pueden contribuir a la construcción del pilar europeo de la Alianza Atlántica que durante tantos años hemos invocado sin dar pasos adelante y actuar en consecuencia», consideró Meloni en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, en Roma, tras una cumbre bilateral.

«Por esta razón he comunicado al canciller la decisión italiana de sumarse al acuerdo multilateral ya existente entre Alemania, Francia, España y Reino Unido para la exportación de armamentos», agregó.

Este acuerdo de control trata de promover la cooperación industrial e impulsar programas conjuntos en busca de un sector industrial de defensa más integrado y competitivo.

Meloni aseguró que Italia cuenta con un sector «excelente» en cuestión de defensa y seguridad y que desea «reforzar nuestra cooperación» a nivel continental.

El acuerdo de control de exportaciones de defensa nació en 2021 para regular la exportación de armamento desarrollado o producido conjuntamente por España, Alemania y Francia, y el pasado diciembre se sumó Reino Unido. EFE

