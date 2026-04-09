Japón baraja una liberación adicional de reservas de petróleo en medio de incertidumbre

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Tokio, 9 abr (EFE).- El Gobierno de Japón está barajando una liberación adicional de sus reservas de petróleo, en medio de la incertidumbre sobre la aplicación del acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz, afirmó este jueves la agencia de noticias nipona Kyodo.

Fuentes consultadas por Kyodo apuntan a que Tokio está considerando liberar el equivalente a unos 20 días de almacenamiento nacional a partir de mayo, ya que, en su opinión, la reanudación segura de la navegación por el estratégico paso «sigue siendo incierta después» del pacto de tregua.

Las autoridades japonesas tienen el objetivo de estabilizar el suministro de petróleo con esta liberación adicional, puesto que el archipiélago, que se está viendo afectado por el bloqueo selectivo de Ormuz, importa alrededor de un 90 % de su crudo de Oriente Medio.

En los últimos días, la primera ministra, Sanae Takaichi, ha afirmado que Japón tiene asegurado el suministro de petróleo para ocho meses, es decir, hasta que finalice el año; y agregó que la adquisición de suministros alternativos «avanza de manera constante».

No obstante, cabe recordar que durante una reunión que mantuvo en Tokio con el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, este le pidió preparar «posibles liberaciones coordinadas adicionales» de crudo si la guerra en Irán se prolongaba.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva contra Irán y el suministro de crudo global comenzó a resentirse, el Gabinete de Takaichi ha liberado millones de barriles de sus reservas estratégicas y ha subvencionado a las petroleras para reducir los precios del combustible. EFE

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