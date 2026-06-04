Jardine afirma que desgaste con jugadores y directiva determinó su salida del América

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México, 4 jun (EFE).- El brasileño André Jardine afirmó este jueves que el desgaste en su relación con jugadores y directiva fue determinante para dejar de ser el entrenador del América del fútbol mexicano.

«Fueron tres años que parecen 10 y el desgaste en un equipo de la exigencia del América, que obliga a trabajar en el límite de todos sentidos, me llevó a pensar un poco que sería lo mejor. Por más cariño que tengo a este equipo, el desgaste era grande con jugadores y directiva, más cuando no logramos todos los objetivos que queríamos», aseveró el técnico en su despedida.

El miércoles pasado el América anunció la salida del timonel que llegó en junio de 2023 al equipo y que hoy se va como el entrenador más ganador en la historia de la institución luego de obtener tres ligas de manera consecutiva, una Supercopa de la liga y dos Campeón de Campeones.

«Me voy con la sensación del deber cumplido. Cuando llegué el compromiso era escribir una página en esta inmensa historia del equipo. Estos seis títulos quedarán para siempre. Queda el sabor amargo de que falta un título internacional», detalló.

A pesar de las diferencias de las que Jardine habló, también se dijo agradecido por el respaldo que tuvo de Emilio Azcárraga, dueño del equipo, y Santiago Baños, presidente deportivo.

«Me voy agradecido con la confianza, pero preferimos dar una pausa y dejar que los jugadores tengan un nuevo comando. Ahora tendrán que demostrar desde el primer día algo que conmigo sería imposible por el tiempo que ya traíamos atrás», señaló.

De la misma manera, destacó la disposición de todos lo jugadores que tuvo bajo su cargo.

«Agradezco a todos, en especial a los líderes, a mi gran capitán Henry Martín. El gran secreto de los éxitos que obtuvimos fue por los líderes, Fidalgo, Malagón, Jonathan y muchos otros que encontré en este equipo. Este cambio de liderazgo va a hacerles bien», puntualizó.

Sobre su futuro, André Jardine confió en se abrirán horizontes importantes, después de los éxitos que cosechó con el América.

«Luego de vestir una playera (camiseta) como esta le das un mensaje a todas las ligas del mundo de que estás listo para trabajar en el equipo que sea. Esta es la silla más caliente de México y una de las más calientes del mundo», subrayó.

Por lo que no está negado a analizar ofertas, incluso del fútbol mexicano.

«No voy a cerrar ninguna puerta porque me gusta este país, me gusta la liga, así que no sería inteligente cerrar esa puerta, dejemos hablar al futuro, seguramente estaré de vuelta en la liga mexicana», concluyó. EFE

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