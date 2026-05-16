Javier Aguirre afirma que México aprendió de sus errores en Mundiales pasados

2 minutos

Monterrey (México), 15 may (EFE).- Javier ‘Vasco’ Aguirre, seleccionador nacional de México, aseveró este viernes que aprendió de las fallas cometidas en procesos pasados de cara al Mundial que arrancará en junio próximo.

«Hemos hecho un trabajo muy detallado y cuidado, todos hemos aprendido de nuestros errores del pasado y en esta ocasión digo que sí vamos a acertar. Es muy difícil complacer a todos, habrá ausencias en la lista, sobrará uno o faltará otro, es parte del fútbol, de lo que genera dar estas listas», aseguró el estratega.

El ‘Vasco’ habló en un panel mundialista junto a Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, que se realizó en Monterrey, ciudad que también será sede de la justa mundialista en la que El Tri debutará el próximo 11 de junio ante la selección de Sudáfrica en el Estadio Azteca de la capital mexicana.

Aguirre reconoció que, a pesar de que 13 de los 21 jugadores con los que trabaja en la concentración anticipada en la Ciudad de México se ha dicho que ya tienen un lugar seguro en la lista final de 26 jugadores, el camino está abierto para cualquiera de la lista de 55 elementos que anunciaron el martes pasado.

«La lista abierta entre los 55 elementos que enviamos a la FIFA. En el fútbol nunca hay que dar nada por sentado, ojalá no existan lesiones. No estos casado con nadie, ni tengo un compromiso con ninguno y eso que todos estén en entrar en la lista final», señaló el ex técnico del Atlético de Madrid.

El timonel, quien dirigió a México en los Mundiales de 2002 y 2010, en los que su equipo fue eliminado en los octavos de final, aceptó que en este proceso es en el que se ha sentido más cobijado por equipos y federativos.

«De los tres procesos en los que he estado, éste ha sido en el que más me he sentido respaldado por las instituciones y equipos. Fui en persona con todos los dueños de los equipos y fui muy feliz encontrar que todos me abrieron las posibilidades a lo que necesitara porque este es un Mundial histórico para México», concluyó. EFE

as/gb/laa

(foto)