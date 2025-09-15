The Swiss voice in the world since 1935

JD Vance culpa al «extremismo de izquierda» del asesinato de Charlie Kirk

Washington, 15 sep (EFE).- El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, dijo este lunes que el «extremismo de izquierda» es en parte culpable del asesinato del activista ultraderechista Charlie Kirk y aseguró que, en el actual ambiente de fractura ideológica en el que vive el país, el bando demócrata «tiene un problema mucho mayor y maligno».

Vance presentó el pódcast de Kirk, de quien era muy amigo, y durante el programa dijo que conviene «hablar sobre este movimiento increíblemente destructivo de extremismo de izquierda que ha crecido en los últimos años y que, creo, es parte de la razón por la que Charlie fue asesinado por la bala de un asesino».

«Este no es un problema de ambas partes. Si ambas partes tienen un problema, entonces una de ellas tiene un problema mucho mayor y maligno, y esa es la verdad», afirmó a cuenta de las acusaciones cruzadas entre demócratas y republicanos sobre la actual crispación política en EE.UU. y las llamadas, también desde ambos bandos, a rebajar el tono.

Vance invitó al programa al vice jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, que aseguró que el Gobierno va «a perseguir a la red (de organizaciones) que fomenta, facilita y participa en la violencia» que, según él, fomenta el «extremismo de izquierda».

El Gobierno Trump va a «canalizar toda la indignación que sentimos por la campaña organizada que condujo a este asesinato para erradicar y desmantelar estas redes terroristas», según Miller.

«Es un vasto movimiento terrorista nacional, y con Dios como testigo, vamos a utilizar todos los recursos a nuestra disposición en el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y en todo el Gobierno para identificar, desmantelar, desmantelar y destruir estas redes y hacer que Estados Unidos vuelva a ser un lugar seguro para el pueblo estadounidense. Lo haremos, y lo haremos en nombre de Charlie», concluyó Miller.

Kirk fue asesinado el pasado 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en un gran evento celebrado en el exterior del campus de la Universidad Utah Valley.

Las autoridades han detenido a Tyler Robinson, de 22 años, como presunto autor y han asegurado que el hombre se había «politizado» recientemente. EFE

