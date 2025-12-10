Jefe humanitario de la ONU alerta de que la crisis en Afganistán podría agravarse en 2026

Naciones Unidas, 10 dic (EFE).- El jefe humanitario de Naciones Unidas, Tom Fletcher, alertó este miércoles ante el Consejo de Seguridad que Afganistán atraviesa «una crisis humanitaria grave» que podría empeorar en 2026, y pidió a los talibanes que levanten las restricciones que impiden a las mujeres trabajar en ayuda humanitaria dado que «no puede haber respuesta efectiva sin ellas».

Fletcher, subsecretario general de Asuntos Humanitarios y Coordinador de Socorro de Emergencia, indicó que casi 22 millones de personas necesitarán asistencia el próximo año, lo que convierte a Afganistán en «uno de los países con mayores necesidades humanitarias del mundo, solo detrás de Sudán y Yemen».

La combinación de restricciones a mujeres y niñas, décadas de conflicto, pobreza crónica, sequías y recortes de financiación internacional ha dejado al país «al borde del colapso», anotó el funcionario.

«Por primera vez en cuatro años, el número de personas que enfrentan hambre ha aumentado, hasta 17,4 millones» dijo Fletcher, que denunció también que los servicios esenciales están «llevados al límite» por el regreso masivo de refugiados.

Más de 2,6 millones de afganos retornaron en 2025, agregó el diplomático, elevando a cuatro millones los retornados en dos años, muchos de ellos «mujeres y niños que llegan con pocas posesiones a comunidades sin capacidad para recibirlos».

El responsable humanitario lamentó que, desde septiembre, las trabajadoras afganas de Naciones Unidas tienen prohibido acceder a instalaciones de la organización, y que en algunos centros humanitarios a lo largo de la frontera iraní su labor está suspendida.

«Necesitamos a las mujeres. Afganistán las necesita», subrayó, reclamando que estas medidas sean revertidas.

Mientras, en Kabul, la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) recordó hoy que mujeres y niñas siguen sometidas a «graves restricciones» que les impiden estudiar, trabajar o participar en la vida pública, y alertó del riesgo que corren los afganos deportados desde países vecinos, especialmente mujeres, antiguos funcionarios, activistas y periodistas.

La ONU destacó además el impacto de dos terremotos recientes, la prolongada sequía que afecta a 3,4 millones de personas y el cierre de más de 400 centros de salud, lo que ha dejado sin atención médica a tres millones de afganos.

Por último, Fletcher pidió hoy a la comunidad internacional financiar el plan humanitario de 2026, valorado en 1.700 millones de dólares, y mantener la excepción humanitaria de Naciones Unidas, que permite que la ayuda llegue a quienes la necesitan.

«Sin recursos adecuados, las reducciones de asistencia serán aún más profundas, con consecuencias devastadoras», advirtió. EFE

