Jordania ratifica el acuerdo de extradición con España iniciado por el Gobierno de Rajoy

2 minutos

Amán, 1 feb (EFE).- El Parlamento de Jordania aprobó este domingo un acuerdo de extradición con España que Madrid ya ratificó el pasado noviembre y que se comenzó a negociar durante el Gobierno de Mariano Rajoy, un pacto que obliga a las partes a entregar a sus nacionales encausados, salvo por motivos políticos o discriminatorios.

Esto supone el cierre de unas negociaciones entre ambos Estados que se alargaron durante más de 8 años a causa de la pandemia del covid-19.

El ministro de Justicia jordano, Basam al Talhuni, explicó durante la sesión plenaria que el tratado incluye la extradición de personas y el traslado de condenados a penas de prisión entre ambos países, así como un fortalecimiento de su cooperación jurídica.

Remarcó que el acuerdo es positivo para el «interés general de ambos países», que fortalece la cooperación y la asistencia judicial entre los estados y permite a algunos jordanos cumplir condena en su país.

Además, anunció que el Ministerio de Justicia jordano será el encargado de recibir y remitir la documentación y los datos pertinentes para facilitar su implementación.

El tratado estipula el uso del árabe y el español, así como del inglés a modo de idioma que resuelva posibles desacuerdos entre las partes.

El Ejecutivo español también defendió el tratado durante su ratificación en el Congreso el pasado noviembre.

El pasado 23 de diciembre España aprobó otro acuerdo similar con Egipto, ratificado por el país árabe en enero, para la extradición salvo en materias como los delitos políticos. EFE

