JPMorgan advierte que interferencia con la Fed provocaría un aumento en tasas de interés

Nueva York, 13 ene (EFE).- El presidente y director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, advirtió este martes de que la interferencia política en la Reserva Federal (Fed) podría provocar un aumento en las tasas de interés.

El directivo hizo estas declaraciones después de que trascendiera que el Departamento de Justicia de EE. UU. envió una citación al banco central en la que subrayó que «cualquier cosa que socave» la independencia de la Fed «no es una buena idea».

Dimon, en declaraciones a los periodistas tras la publicación de los resultados del cuarto trimestre de JPMorgan Chase, dijo que la interferencia política en la Fed provocaría un aumento de la inflación y de las tasas de interés, en contra del objetivo declarado de reducirlas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Las declaraciones llegan después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, reveló el pasado fin de semana que estaba siendo investigado por el Departamento de Justicia.

«Quiero decir que no estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho la Fed», dijo Dimon a los periodistas.

No obstante, el presidente de JPMorgan dijo que siente un «un enorme respeto por Powell como persona».

JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, obtuvo un beneficio neto de 57.048 millones de dólares en 2025, un 2 % menos que un año antes, cuando marcó récord. Sin embargo, los ingresos crecieron un 3 %, hasta 185.581 millones de dólares.

Según anunció este martes el grupo bancario, en el cuarto trimestre estanco, los datos en los que más se fijan los inversores, JPMorgan Chase ganó 13.025 millones de dólares, un 7 % menos que un año antes, aunque los ingresos subieron un 7 %, hasta 46.767 millones.

Optimista ante la perspectiva macroeconómica de 2026

En la llamada de resultados del cuarto trimestre de 2025, el banco se mostró optimista sobre la perspectiva macroeconómica a corto plazo.

«La situación macroeconómica a corto plazo, digamos seis, nueve meses o incluso un año, es bastante positiva. Los consumidores tienen dinero. Todavía hay empleo, a pesar de la gran cantidad de estímulos provenientes de ese gran y magnífico proyecto de ley. La desregulación es una ventaja en general, no solo para los bancos, sino que les permitirá redistribuir capital», indicó Jeremy Barnum, director financiero de JPMorgan.

A largo plazo, Barnum señaló preocupación por los riesgos geopolíticos y los grandes déficits fiscales en EE. UU.

«Los déficits en Estados Unidos y en el resto del mundo son bastante grandes. No sabemos cuándo nos afectarán. Nos afectarán tarde o temprano, porque no se puede seguir pidiendo dinero prestado indefinidamente», precisó.

Mientras, Dimon dijo también que la economía estadounidense se ha mantenido resiliente y las condiciones del mercado laboral no parecen estar empeorando. Mientras tanto, los consumidores siguen gastando y las empresas, en general, se mantienen sólidas.

Estas condiciones podrían persistir durante algún tiempo, especialmente con el estímulo fiscal en curso, los beneficios de la desregulación y la reciente política monetaria de la Fed, agregó.

Con respecto a la inversión en tecnología e inteligencia artificial (IA), el banco dijo hoy que proyecta gastos de 105.000 millones de dólares para 2026.

Tanto Barnum como Dimon defendieron este nivel de gasto como una inversión necesaria para mantener el liderazgo frente a competidores ‘fintech’ y tradicionales. EFE

