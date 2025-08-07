Juan Reynoso vuelve a Arequipa para ser el nuevo entrenador del Melgar

Lima, 6 ago (EFE).- El exjugador y entrenador peruano Juan Reynoso es el nuevo técnico del Melgar, según anunció este miércoles el equipo de la ciudad de Arequipa al recordar que vuelve a casa tras haberlo dirigido entre 2014 y 2017.

«Bienvenido de vuelta a casa, Juan. Nos complace anunciar a Juan Máximo Reynoso Guzmán como nuestro flamante director técnico del primer equipo. Campeón Nacional con nuestra institución en 2015 y subcampeón en 2016», informó el conjunto peruano en las redes sociales.

Recordó que Reynoso lideró «una etapa que marcó un antes y un después» en la historia del club, entre 2014 y 2017, pues en 2015 ganó la liga peruana en el año de su centenario.

«En el fútbol mexicano se consagró campeón de la Liga MX con Cruz Azul en 2021, estuvo al mando del Club Puebla entre el 2019 y 2020, y al frente de la selección peruana entre 2022 y 2023», agregó el equipo arequipeño.

Reynoso fue nombrado seleccionador peruano en agosto de 2022 tras la salida del argentino Ricardo Gareca.

Pero tras críticas por su desempeño, el 13 de diciembre de 2023 la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció su salida de la bicolor, tras no haber ganado ningún partido de los que dirigió en las eliminatorias del Mundial 2026.

«Confiamos en su liderazgo, experiencia y conocimiento de nuestra identidad para seguir construyendo un equipo competitivo y comprometido con nuestros objetivos deportivos e institucionales. ¡Arequipa te da la bienvenida!», apuntó el Melgar.

Actualmente, el equipo dominó ocupa la séptima posición en el Clausura peruano con 5 puntos, y en la cuarta jornada empató 1-1 contra el Juan Pablo II College. EFE

