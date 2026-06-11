Jueves, 11 de junio de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 11 jun (EFE).-

Teherán/Washington – Irán asegura que vuelve a cerrar completamente el paso a través del estrecho de Ormuz, pese a que EE.UU. lo desmiente, como respuesta a los renovados ataques ordenados por la Casa Blanca contra la República Islámica y sumiendo en la incertidumbre la posibilidad de un acuerdo entre ambos países.

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Fráncfort (Alemania).- El Banco Central Europeo (BCE) subirá previsiblemente los tipos de interés, actualmente en el 2 %, de forma moderada para frenar la inflación, que subió al 3,2 % en mayo en la zona del euro, y pese a que el crecimiento se contrajo un 0,2 % en el primer trimestre.

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Belfast (R.Unido).- Seguimiento de la situación en Belfast tras los disturbios a raíz del acuchillamiento de Stephen Ogilvie, cometido sin motivo aún aparente por el sudanés Hadi Alodid el pasado lunes por la noche.

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Las Palmas de Gran Canaria (España).- Tras visitar Madrid y Cataluña, el papa León XIV se desplaza en los dos últimos días de su viaje pastoral a España a las Islas Canarias, uno de los puntos calientes de la inmigración en Europa, para reforzar su mensaje en defensa de la vida humana y recordar a quienes han perdido la vida en un cayuco.

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Lima.- La candidata derechista Keiko Fujimori vuelve a tomar una estrechísima ventaja de unos centenares de votos frente al izquierdista Roberto Sánchez a menos del 2% de completar el escrutinio en el recuento de las segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas.

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Bogotá.- El candidato presidencial colombiano Iván Cepeda, del partido de izquierda Pacto Histórico, da una rueda de prensa a diez días de la segunda vuelta de las elecciones, prevista para el 21 de junio, en las que compite con el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

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Ciudad de México/Johannesburgo.- México está listo para dar el silbatazo inicial del Mundial de 2026, una cita histórica que lo convertirá en el primer país en albergar tres Copas del Mundo, pero en medio de manifestaciones y amenazas de boicot por parte de diversos sectores de la sociedad.

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Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presencia la inauguración del Mundial 2026 en el Zócalo capitalino, junto a miles de aficionados, tras donar su boleto para el juego México-Sudáfrica a una niña indígena.

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Bangkok.- Un tribunal de Tailandia condenó este jueves a muerte a dos hombres de nacionalidad china, pertenecientes a la minoría musulmana uigur, por el atentado de 2015 en el templo de Erawan, situado en uno de los barrios comerciales de Bangkok, donde la explosión de una bomba dejó 20 muertos y cerca de 160 heridos.​

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Washington.- El secretario de Estado, Marco Rubio, participa en la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) entre el departamento de Estado de los EE.UU. y Dana White, presidente de la UFC -la mayor competición de Artes Marciales Mixtas (MMA)- para reforzar la cooperación en diplomacia deportiva.

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Washington.- Visita a medios al estadio construido en el jardín sur de la Casa Blanca para la pelea de UFC por el cumpleaños 80 del presidente Donald Trump.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso ante la Cámara Baja del Parlamento con ocasión del próximo Consejo Europeo.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso por el Día de las Empresas Familiares.

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Tokio.- El primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone, participó este jueves en el segundo y último día del Foro Nikkei, un encuentro internacional que reúne a líderes políticos y económicos para abordar el papel de Asia en el mundo.

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Rabat.- La familia y el equipo jurídico de la activista marroquí Ibtissame (Betty) Lachgar organizan una rueda de prensa para denunciar el estado «crítico» de su salud. La destacada feminista marroquí cumple una condena de 30 meses de prisión firme por blasfemia.

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Buenos Aires.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina difunde los datos del índice de precios al consumidor correspondiente a mayo pasado, después de que en abril pasado se registrase una inflación interanual del 32,4 %.

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Johanesburgo (Sudáfrica).- Ciudadanos nigerianos abandonan Sudáfrica y regresan a su país tras recibir amenazas xenófobas.

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Lagos.- Ciudadanos nigerianos llegan a Nigeria tras abandonar Sudáfrica por amenazas xenófobas.

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París.- La pasión por la fotografía del cantante británico Elton John y su pareja, David Furnish, protagoniza la exposición ‘Fragile beauté’ en París, con instantáneas icónicas que la pareja coleccionó durante más de tres décadas y reflejan la historia de la fotografía moderna y contemporánea.

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Nueva York (EE.UU.).- Romeo y Julieta regresan tras casi 20 al Delacorte Theater de Central Park en el marco del festival de Free Shakespeare in the Park, una iniciativa que lleva el las obras del dramaturgo inglés al pulmón de Manhattan.

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San Juan.- La banda puertorriqueña de reggae Cultura Profética presenta este jueves su nuevo álbum, ‘En bucle’, que alude a las repetidas ocasiones que sus seguidores escucharán sus canciones de amor y romanticismo, apartándose de las malas noticias que abruman en las redes sociales.

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Santiago de Chile.- El Museo Violeta Parra, en Santiago, exhibe por primera vez dos obras inéditas de la artista y folclorista chilena: una arpillera del árbol de la vida y el cuaderno manuscrito con sus décimas autobiográficas.

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Montevideo.- Lanzamiento de la quinta edición de la Expo Uruguay Sostenible, un espacio de encuentro e intercambio en torno al cuidado ambiental, la economía circular, las tecnologías sostenibles y las nuevas formas de producción responsables.

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Londres.- Instalación de la obra Mirror Moon, del artista Luke Jerram, en el Observatorio Real británico.

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Varias ciudades (EE.UU.).- Varias ciudades de Estados Unidos celebran el inicio del Mundial con fiestas para ver el partido inaugural del torneo.

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Tokio.- Rueda de prensa del emperador japonés, Naruhito, previo a su viaje a Países Bajos y Bélgica.

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Johanesburgo.- Los seguidores de la selección sudafricana ven jugar a su equipo contra México en el partido inaugural del Mundial de Fútbol 2026.

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Santiago de Chile.- Chile se moviliza con la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, a pesar de la ausencia de La Roja, y reúne en un ‘Fan Fest’ gratuito a figuras del fútbol chileno, como Marcelo Díaz o Jaime ‘Pájaro’ Valdés, junto a centenares de aficionados en un estadio a las afueras de Santiago, donde se celebrará también una masiva «cambiatón» de láminas del álbum del torneo.

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San José (EE.UU).- Entrenamiento de la selección paraguaya previo a su debut mundialista ante Estados Unidos el viernes en Los Ángeles.

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Nueva York (EE.UU.).- Una veintena de esculturas de balones de fútbol decoradas por artistas se exponen desde este jueves en lugares populares de Nueva York y Nueva Jersey para dar la bienvenida al Mundial de la FIFA y celebrar este deporte como una herramienta de unión.

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Lisboa.- Ceremonia de despedida y declaraciones del seleccionador nacional de fútbol de Portugal, el español Roberto Martínez. El equipo viaja a Estados Unidos para pàrticipar en la Copa Mundial de Fútbol 2026, y se concentrará en la ciudad de Miami.

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cdp/aca/EFE

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