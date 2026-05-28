Jueves, 28 de mayo de 2026 (07.00 GMT)

11 minutos

Bangkok/Madrid, 28 may (EFE).-

Washington.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reúne en Washington con el canciller pakistaní, Ishaq Dar, mediador en las negociaciones de paz entre Washington y Teherán.

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Washington.- El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, ofrece una rueda de prensa desde la Casa Blanca.

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Limasol (Chipre).- Declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, a su llegada a la reunión informal de ministros de la Unión Europea en Limasol. (Chipre).

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La Paz.- Legisladores y mediadores intentan una nueva reunión de diálogo entre el Gobierno de Bolivia y los sectores campesinos y sindicales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, cuando se cumplen 23 días de bloqueos de carreteras que están causando pérdidas millonarias al país.

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Caracas.- Familiares de presos políticos protestan frente al Ministerio Público en Caracas para denunciar las promesas de excarcelaciones «incumplidas» por el Gobierno, luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara 500 liberaciones de presos políticos.

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Europa (varias ciudades).- Europa vive una nueva jornada de temperaturas excepcionalmente altas para un mes de mayo y gobiernos como el francés preparan a sus servicios públicos para afrontar el calor intenso, mientras Italia empieza a activar alertas por máximo riesgo para la salud en ciudades del centro y el norte del país.

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Londres.- Debate entre los candidatos a ocupar la secretaría general de la ONU . Confirmaron su asistencia el argentino Rafael Grossi, la chilena Michelle Bachelet, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa y la costarricense Rebeca Grynspan, todos ellos latinoamericanos y con carreras vinculadas a diversos organismos de la ONU.

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Gaza.- El Ejército israelí atacó en la noche del miércoles una vivienda en el centro de la ciudad de Gaza y mató a diez personas, entre ellas cuatro niños, un adolescente y un comandante de Hamás identificado como Imad Aslim Abu Hassan, según fuentes médicas y de la Defensa Civil.

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Washington.- La ministra de Igualdad de España, Ana Redondo García, participa en la cuadragésima asamblea de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) sobre derechos económicos para la autonomía y poder de negociación.

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Montevideo.- Los expresidentes de Uruguay Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle analizan junto al expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo Enrique Iglesias el camino que está transitando el país sudamericano en medio de la situación que atraviesa el mundo.

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Brasilia.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe a su homóloga de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, en el marco de su viaje al país vecino.

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Bogotá.- El candidato colombiano Iván Cepeda, senador del partido oficialista Pacto Histórico, hace un «importante anuncio» a tres días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

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Lima.- Ejecutivos de distintos países de Latinoamérica debaten sobre las maneras de maximizar la oportunidades de los minerales críticos para la región, durante el decimosexto Simposio Internacionald de Minería de Perú.

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Berlín.- El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, se reúne con sus homólogos o representantes de otras cinco grandes economías europeas, España, Francia, Italia, Países Bajos y Polonia, en el llamado formato E6, que trabajan juntos en las formas de impulsar la unión de ahorros e inversiones, reforzar el papel internacional del euro, conseguir unas inversiones en defensa más eficaces y garantizar materias primas y cadenas de suministro fiables.

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Bruselas.- Consejo de Competitividad de la UE, en el que se celebrará un debate político sobre el Acta de Aceleración Industrial de la UE, una propuesta del Ejecutivo comunitario dirigida a dar un nuevo impulso al sector.

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Ereván.- Armenia celebra, a pocos días de elecciones parlamentarias, un desfile militar con ocasión del Día de la Primera República en el que se mostrará armamento comprado en los últimos años a países extranjeros, incluida Francia.

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La Habana.- Delgados y agotados, decenas de ancianos esperan pacientemente a escuchar su número para recoger un plato de comida caliente en la cocina social de Quisicuaba, la mayor ONG de Cuba. Ya son más de un centenar y sigue aumentando su número.

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Tokio.- El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., se reúne en Tokio con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, para fortalecer lazos en materia de defensa y energía, en medio de las tensiones regionales con China y el impacto de la situación en Oriente Medio por la guerra contra Irán.

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Badajoz (España).- Comienza el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por presunta prevaricación y tráfico de influencias en el proceso para su contratación en la Diputación de Badajoz.

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Ciudad de Panamá.- La panameña Copa Airlines, junto con las autoridades de turismo presenta la ‘Sala Panamá’, un nuevo espacio inmersivo creado para promover los atractivos turísticos panameños entre los pasajeros en tránsito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país y un centro regional de conexiones conocido como el ‘Hub de las Américas’.

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Santiago de Chile.- Los cancilleres y ministros de Seguridad de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú se reúnen en Santiago en una cita convocada por el presidente chileno, José Antonio Kast, para fortalecer la coordinación regional en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

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Roma.- Italia activa este jueves las primeras alertas rojas por calor de la temporada, el nivel máximo de riesgo para la salud, en Roma, Turín (noroeste), Florencia (centro) y Bolonia (norte).

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Valparaíso (Chile).- La futura ampliación del puerto de Valparaíso, que divide a vecinos, hoteleros y autoridades, es la última polémica que sacude a esta bohemia ciudad de la costa chilena, que lucha desde hace años contra el declive y por conservar su condición de Patrimonio Mundial de la Unesco.

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Arguineguín (España).- A dos semanas de que el papa León XIV recuerde en Arguineguín a los miles de migrantes que han perdido la vida en un cayuco a Canarias en los últimos años, un patrón de Salvamento Marítimo, un responsable de Cruz Roja y un joven senegalés que fue rescatado en ese mismo puerto en 2020 comparten con EFE sus impresiones sobre ese homenaje.

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India/Bangladés/Birmania.- Celebraciones por el Eid al Adha o «Fiesta del Sacrificio» musulmana.

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Nueva York (EE.UU.).- NYC Tourism + Conventions, en colaboración con el American Museum of Natural History y el comité anfitrión del Mundial 2026 en Nueva York y Nueva Jersey, presenta las últimas novedades sobre la oferta turística y de actividades en los cinco distritos de cara al Mundial.

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Tokio.- Tokio acoge por primera vez en Asia una cumbre dedicada a los robots humanoides y a la inteligencia artificial física, de dos días de duración, en la que participan ponentes de compañías como Google DeepMind o Toyota Motor.

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Roma.- Roma presenta la exposición ‘Robert Mapplethorpe. Las formas de la belleza’, una retrospectiva de 200 fotografías del fotógrafo estadounidense sobre el concepto de la perfección que podrá visitarse a partir del 29 de mayo en el Museo del Ara Pacis.

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Toulouse (Francia).- El festival de arte contemporáneo ‘Le Nouveau Printemps’ se presenta este jueves en Toulouse (sur) con la actriz y modelo española Rossy de Palma como artista asociada y con una gran remesa de creativos españoles en su programa.

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Ciudad de Panamá.- El salvadoreño Javier Zamora llegó a Estados Unidos cuando tenía 9 años. Viajó sin sus padres, a pie por el desierto o subido a una lancha durante horas con otros migrantes indocumentados, una experiencia que narró en el superventas ‘Solito’. Ahora, para los no blancos como él, Donald Trump se ha convertido en una obsesión.

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Miami (EE.UU.).- Veinticinco años después de revolucionar la televisión y la industria musical en España, ‘Operación Triunfo prepara su desembarco en Estados Unidos de la mano de Telemundo, que estrenará a principios de julio la primera edición del formato en el país con la promesa de encontrar a «la próxima estrella latina».

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Miami (EE.UU.).- Lila Downs lanza un nuevo álbum mientras cree que la música mexicana gana respeto en EEUU y se prepara para cantar en el Mundial.

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Nueva York (EE.UU.).- Nueva York será escenario este jueves del fenómeno conocido como “Manhattanhenge”, un espectáculo urbano que ocurre dos veces al año cuando la puesta de Sol se alinea con la cuadrícula de las calles de Manhattan y desciende entre un horizonte de rascacielos, creando una imagen icónica de la ciudad.

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Ciudad de México.- La organización Oxfam presenta una investigación que demuestra que miles de jóvenes mexicanas que supuestamente «ni estudian ni trabajan» en realidad sostienen la economía del país cuidando a sus familias sin recibir un pago.

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Los Ángeles (EE.UU.).- La figura de Marilyn Monroe regresa al primer plano con una exposición que analiza cómo moldeó su propia imagen pública para celebrar el centenario de su nacimiento. La muestra exhibe cientos de objetos originales y cartas personales, destacando el famoso vestido rosa de ‘Gentlemen Prefer Blondes’ (1953) junto a piezas de su vestuario que abarcan toda su trayectoria cinematográfica.

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Teresópolis (Brasil).- Rueda de prensa de jugadores de la selección brasileña durante la concentración de la Canarinha para el Mundial de 2026.

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Teresópolis (Brasil).- Entrenamiento de la selección brasileña durante la concentración de la Canarinha para el Mundial 2026.

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San Antonio (EE.UU.).- NBA. Final Conferencia Oeste. Sexto partido: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder.

Leipzig (Alemania).- La derrota de este miércoles en la final de la Liga Conferencia ante el Crystal Palace (1-0) en el Red Bull Arena de Leipzig deja al Rayo Vallecano sin el trofeo de campeón y también sin la clasificación para la Liga Europa de la próxima temporada.

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cdp/aca/EFE

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