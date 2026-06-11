Juez de Nueva York exonera de obstruir a ICE al candidato progresista al Congreso

2 minutos

Nueva York, 11 jun (EFE).- Un juez federal de Nueva York exoneró este jueves a Brad Lander, antiguo auditor de la ciudad y candidato progresista al Congreso, de un delito de obstrucción a agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU.

Lander fue detenido en septiembre de 2025 y acusado de obstrucción en el polémico edificio 26 Federal Plaza, que alberga un juzgado de inmigración y unas instalaciones de detención de ICE, en una de las protestas por las malas condiciones de los reclusos.

El aspirante a congresista, que ha acudido en varias ocasiones a acompañar a inmigrantes y denunciar la actuación de los agentes de ICE en ese edificio, rechazó declararse culpable del delito menor de obstrucción de un ascensor y lo llevó a juicio.

Según el medio Gothamist, en el juicio celebrado ayer, la defensa de Lander argumentó que el caso era «otro ejemplo de la supresión del desacuerdo por parte de la Administración actual» y el político testificó en su propia defensa.

Lander dijo que él y otros políticos consideraron su deber vigilar la actividad en el polémico edificio y por eso se sentaron en el suelo a esperar a que los dejaran entrar, supuestamente bloqueando el acceso a un ascensor.

El juez, Henry Ricardo, exoneró a Lander hoy al concluir que «el gobierno no ha demostrado sus argumentos» de que hubiera una «obstrucción real» porque «no hay pruebas de que nadie intentara salir del ascensor», recoge ese medio.

Lander, un demócrata del ala progresista, se presenta a las primarias en Nueva York el 23 de junio para retar al actual congresista demócrata que representa al Bajo Manhattan y parte de Brooklyn, Dan Goldman.

Goldman, que busca un tercer mandato, está respaldado por líderes demócratas moderados como la gobernadora del estado, Kathy Hochul, y el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

Por su parte, Lander ha sido respaldado por figuras progresistas del partido, como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren. EFE

nqs/jco/gad