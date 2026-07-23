Juez ordena iniciar proceso contra exgobernador mexicano por contrabando de combustible

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Ciudad de México, 23 jul (EFE).- Un juez federal ordenó iniciar un proceso legal contra el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, y otras siete personas, por su presunta participación en una red de delincuencia organizada relacionada con el contrabando y comercialización ilegal de hidrocarburos, informó este jueves la Fiscalía General de la República (FGR).

El expolítico, en prisión cautelar desde el domingo, fue identificado como Ernesto ‘N’ y se le procesa por probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó «datos de prueba contundentes» para sustentar las imputaciones y logró que el juez ratificara la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

En consecuencia, el exgobernador permanecerá interno en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en el Estado de México.

La Fiscalía indicó que las detenciones se realizaron en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como resultado de una investigación «de alta complejidad» sobre una presunta red dedicada a la importación, distribución y comercialización irregular de productos derivados del petróleo.

Según la FGR, el esquema consistía en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en las aduanas, reportando volúmenes inferiores a los realmente transportados o declarando mercancías distintas para evadir el pago de impuestos.

La institución sostuvo que estas prácticas generan un daño económico directo al Estado mexicano y, al mismo tiempo, representan una fuente de financiamiento para organizaciones criminales.

Ruffo Appel, de 74 años, fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México al ganar las elecciones de Baja California en 1989, postulado por el Partido Acción Nacional (PAN).

Antes de su detención, negó haber cometido irregularidades y aseguró que colaboraría con las autoridades. EFE

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