Jugadores de Irán homenajean a niños víctimas de la guerra

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Los jugadores y cuerpo técnico de Irán y directivos de la Federación Iraní de Fútbol posaron antes de un partido amistoso contra Costa Rica, disputado en Antalya (sur de Turquía) con fotos de las víctimas de un ataque contra un colegio en el primer día de la guerra en Oriente Medio, constató un periodista de la AFP.

El ataque aéreo contra la escuela en la ciudad sureña iraní de Minab, el 28 de febrero, mató al menos a 170 personas, entre ellas alumnos y profesores.

El diario estadounidense The New York Times informó que las conclusiones preliminares de una investigación militar estadounidense indican que un misil de crucero Tomahawk estadounidense impactó en la escuela por error.

«Irán sufre una agresión extremadamente injusta y brutal. Por lo tanto, es responsabilidad de nuestra selección nacional dar testimonio de su solidaridad con nuestro pueblo», declaró al término del partido el embajador de Irán en Ankara, Mohammad Hassan Habibollah Zadeh.

Al partido amistoso disputado este martes en Antalya, que acabó con la goleada iraní sobre Costa Rica (5-0), acudió el presidente de la FIFA Gianni Infantino, que en declaraciones a la AFP aseguró: «Irán estará en la Copa del Mundo» pese al conflicto.

Infantino también precisó que los tres partidos de Irán en la fase de grupos del Mundial se disputarán en suelo estadounidense, tal como determinó el sorteo de la competición realizado en diciembre.

«He visto al equipo, he hablado con los jugadores, con el entrenador, así que todo va bien», declaró Infantino, precisando que «los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo».

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