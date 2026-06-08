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Kallas dice que Oriente Medio no necesita una escalada y pide negociaciones

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Nicosia, 8 jun (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este lunes que Oriente Medio «no necesita una escalada» militar tras los ataques de las últimas horas entre Irán e Israel, e instó a las partes a acudir a la mesa de negociaciones.

«Durante la noche, hemos vuelto a asistir a una escalada. Creo que la región no necesita una escalada, sino que las partes se sienten a la mesa de negociaciones y lleguen a un acuerdo», indicó la ex primera ministra estonia ante la prensa a su llegada a una reunión informal de ministros comunitarios de Defensa. EFE

rja/rml

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