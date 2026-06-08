Kallas dice que Oriente Medio no necesita una escalada y pide negociaciones

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Nicosia, 8 jun (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este lunes que Oriente Medio «no necesita una escalada» militar tras los ataques de las últimas horas entre Irán e Israel, e instó a las partes a acudir a la mesa de negociaciones.

«Durante la noche, hemos vuelto a asistir a una escalada. Creo que la región no necesita una escalada, sino que las partes se sienten a la mesa de negociaciones y lleguen a un acuerdo», indicó la ex primera ministra estonia ante la prensa a su llegada a una reunión informal de ministros comunitarios de Defensa.

La pasada noche, Irán e Israel se enzarzaron en un fuego cruzado que comenzó el domingo con el ataque iraní a territorio israelí, en represalia por el bombardeo de Israel a Beirut horas antes.

Israel informó de ataques a zonas del oeste y centro de Irán, que a su vez lanzó una oleada de misiles en la noche del domingo y otra en la mañana del lunes contra territorio israelí, sin causar heridos.

En paralelo, los hutíes de Yemen lanzaron un misil a territorio israelí, que fue interceptado, y este lunes, Israel atacó una planta petroquímica en el suroeste de Irán.

Kallas se refirió también a que los ministros europeos abordarán este lunes, entre otras cuestiones, la libertad de navegación, y en ese contexto dijo que Irán y Estados Unidos tienen que llegar a un acuerdo para la apertura del estratégico estrecho de Ormuz.

«Tiene que haber una solución diplomática, y tienen que sentarse a la mesa porque, al fin y al cabo, tienen que ponerse de acuerdo en esto», enfatizó.

Recalcó que la UE está dispuesta a «ayudar con la fase posterior al alto el fuego, así como con la escolta de los buques», pero dejó claro que «lo primero es, sin duda, el alto el fuego».

«Estamos en contacto con ambas partes para transmitirles claramente que el alto el fuego tiene una gran importancia», señaló.

Kallas pidió en primer lugar «detener esta guerra ahora mismo, abrir el estrecho de Ormuz y luego aprovechar el tiempo para debates más prolongados, cuando se trate de temas más difíciles como el nuclear, pero también de otras cuestiones críticas que están ahí».

La jefa de la diplomacia comunitaria indicó que en la reunión de este lunes, que por su carácter informal no puede servir para la toma de decisiones, los ministros europeos hablarán de la contribución que pueden hacer.

La UE ya tiene una operación naval en la región, ‘Aspides’, pero solo tiene mandato para operar en el mar Rojo, y extenderlo a Ormuz necesitaría la unanimidad de los Veintisiete.

Kallas se refirió también al marco legal que ya aprobó la UE para poder sancionar a quienes obstruyan la libertad de navegación, y apuntó a que «hoy será la primera vez en que se apliquen sanciones a Irán» en ese contexto.

Igualmente, en el apartado de seguridad marítima, los ministros discutirán sobre la llamada flota fantasma que ayuda a Rusia a que su petróleo esquive las sanciones internacionales.

Sobre ese tema, Kallas recordó la operación naval ‘Irini’ que la UE puso en marcha frente a las costas de Libia y que «cambió las reglas de implicación» al empezar a poder abordar embarcaciones. EFE

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