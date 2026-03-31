Kast y Paz acuerdan «profundizar» la cooperación fronteriza ante el crimen organizado

2 minutos

Santiago de Chile, 31 mar (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, afirmó este martes que el crimen organizado representa una amenaza para todo el continente tras reunirse de forma virtual con su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz, con quien acordó profundizar la cooperación fronteriza.

«El crimen organizado no solo es una amenaza para un país, sino para todo el continente. Nos reunimos con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, para profundizar el trabajo conjunto en la frontera y en la agenda de diálogo entre Chile y Bolivia», publicó Kast en su cuenta en X.

En la reunión virtual estuvieron acompañados por el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna; el secretario general de Política Exterior de Chile, Frank Tressler; el canciller boliviano, Fernando Aramayo, y el ministro de gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo.

El encuentro se produce semanas después de la visita de Paz a Chile el pasado 11 de marzo para asistir a la investidura de Kast en el Congreso, en la que el mandatario boliviano afirmó que buscará abrir un «nuevo ciclo» en la relación bilateral con miras a retomar los vínculos diplomáticos plenos.

«Nuestra voluntad es la apertura de un nuevo ciclo. Hay un pasado, hay mandatos históricos, pero también responsabilidad con el futuro. La visión de Bolivia es que siempre hay un mejor futuro que el pasado», dijo entonces Paz.

«Con el presidente electo Kast hemos trabajado para promocionar una agenda común, sobre todo en el sector económico empresarial para que haya un desarrollo para nuestras naciones. Hoy la prioridad es dar nueva incidencia a la economía», subrayó.

Paz ha reiterado en diversas oportunidades su intención de avanzar en una nueva agenda comercial con Chile, sin dejar de lado la aspiración marítima que su país arrastra hace décadas.

En noviembre del año pasado, el expresidente de Chile Gabriel Boric (2022-2026) asistió a la investidura de Rodrigo Paz, con quien, además, se reunió en un histórico primer encuentro entre mandatarios de ambos países en 19 años.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago. EFE

ssb/jrh