Keiko Fujimori asume la presidencia de Perú y anuncia que los militares liderarán la lucha contra el crimen

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La derechista Keiko Fujimori asumió este martes la presidencia de Perú y anunció que los militares recuperarán el «control interno» en zonas de alta criminalidad, la primera medida de un gobierno de mano dura como el que encabezó su padre.

La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) se convirtió en la novena mandataria en una década, en medio de una grave inestabilidad política. Venció en el balotaje al izquierdista Roberto Sánchez por menos de 50.000 votos.

«Durante los estados de emergencia, las fuerzas armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno» hasta «devolver esos territorios a los ciudadanos», dijo Fujimori en su discurso de investidura.

La inseguridad es la principal preocupación de los peruanos, que atraviesan su peor crisis de seguridad desde su conflicto armado interno (1980-2000).

Fujimori tomó juramento a su gabinete de 19 ministros, encabezado por su vice Luis Galarreta e integrado principalmente por políticos de derecha, entre los que figuran solo dos mujeres.

Fujimori, que reemplaza al mandatario interino José María Balcázar, fue elegida para gobernar hasta 2031.

Poco antes de asumir, sostuvo reuniones bilaterales con los mandatarios de Argentina Javier Milei; José Antonio Kast de Chile y Rodrigo Paz de Bolivia, entre otros líderes latinoamericanos.

Con Fujimori, Perú se sumó a la corriente de gobiernos de derecha alineados con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Kast informó que trataron la posibilidad de cooperar juntos frente a la amenaza del fenómeno climático de El Niño y para promover las inversiones empresariales.

Paz dijo en X que impulsarán conexiones que dinamicen las rutas desde la mediterránea Bolivia hacia los puertos peruanos del Pacífico.

– Divididos –

La victoria de Keiko Fujimori supone el retorno del fujimorismo al poder, un movimiento populista que oscila entre el conservadurismo y el liberalismo, y divide a los peruanos.

«Que sea un buen gobierno de orden y progreso (…) Creo en ella», dijo a la AFP Dalia Saucedo, una fujimorista que viajó más de 700 kilómetros hasta Lima para ver a la presidenta.

Pero Fujimori todavía no convence a muchos, que ven a su partido como uno de los responsables de la inestabilidad política que existe desde 2016.

«No le tengo fe, pero qué podemos hacer: la mitad del Perú se dividió», dijo a la AFP Franklin González, trabajador independiente de 62 años, en el centro de Lima.

Desde 2016, el país de 34 millones de habitantes tuvo ocho presidentes, la mayoría destituidos o empujados a renunciar por el Congreso donde el fujimorismo ha sido una fuerza clave.

– Allanamientos y expulsiones –

Durante la campaña, captó votos apelando al legado del patriarca Fujimori, que polariza a los peruanos.

Aunque se le atribuye la derrota de la sanguinaria guerrilla maoísta Sendero Luminoso y frenar una hiperinflación, también es recordado por cerrar el Congreso con militares y haber sido condenado por violaciones de derechos humanos. Su gobierno cayó por escándalos de corrupción.

«Va a ser una réplica del padre», dijo César Fuentes, un jubilado de 80 años, que teme que sus estrategias contra la inseguridad deriven en abusos.

Fujimori propone redadas en zonas peligrosas, expulsiones de migrantes indocumentados, instalación de tribunales anónimos y el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En Perú, los homicidios pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025 y las denuncias por extorsión, de 3.200 a 26.500.

El sociólogo David Sulmont dijo a la AFP que «si el gobierno no logra dar señales de que está enfrentando» el problema de la inseguridad rápidamente, «puede erosionar su legitimidad y popularidad».

Ante la inestabilidad, Fujimori propuso este martes acercamientos con las fuerzas políticas de oposición. «Tendamos puentes de diálogo», señaló.

Aunque tiene la bancada más numerosa en el Congreso, los grupos de derecha no alcanzan una mayoría para sacar adelante todos sus proyectos.

– Fenómeno El Niño –

Además de la inseguridad, Fujimori anunció en su discurso que su otra prioridad a corto plazo será la prevención frente al fenómeno El Niño, que genera lluvias y sequías extremas y un calentamiento inusual del océano.

Los meteorólogos estiman que será el más intenso y devastador desde 1998.

El factor climático podría golpear la economía peruana, una de las más estables de América Latina, y dejar daños en zonas vulnerables.

«Implementaremos un plan de contingencia nacional (…) que romperá la lógica de la reacción tardía para pasar a la era de la prevención oportuna», con la rápida ejecución de obras, dijo la presidenta.

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