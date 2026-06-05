Keiko Fujimori promete a Perú lograr «reconciliación nacional» y gobernar solo un mandato

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Lima, 4 jun (EFE).- La candidata derechista Keiko Fujimori, que disputa la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú contra el izquierdista Roberto Sánchez, cerró este jueves su campaña electoral con una promesa de lograr la «reconciliación nacional» en el país y gobernar únicamente por un mandato de cinco años, sin buscar la reelección inmediata.

En un multitudinario acto celebrado en los exteriores del Estadio Monumental, Fujimori se presentó como la opción para devolver la estabilidad al país tras una década por la que han pasado ocho presidentes en una sucesión de destituciones promovidas por el Congreso, la mayoría de ellas con los votos del fujimorismo.

«Esta elección nos va a permitir elegir el rumbo: si es que queremos avanzar en unidad o retroceder y quedarnos atrapados en el odio, el insulto y la venganza. Nosotros representamos progreso, ellos representan retroceso. Nosotros representamos reconciliación, ellos los que buscan es dividir a todos los peruanos», señaló la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). EFE

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