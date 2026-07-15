Kering nombra a Romain Spitzer como director general de Bottega Veneta

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París, 15 jul (EFE).- El conglomerado de lujo francés Kering anunció este miércoles el nombramiento de Romain Spitzer como director general de la marca de cuero y marroquinería Bottega Veneta.

En un comunicado, Kering señaló que el nombramiento de Spitzer toma efecto a partir del 1 de septiembre de 2026.

El ejecutivo reportará a Luca de Meo, director general de Kering, se establecerá en Milán y se incorporará al comité ejecutivo del grupo.

Spitzer ocupaba desde hace algo menos de un año el cargo de presidente y director general de Fragrance Group LVMH Beauty.

«Gracias a su profundo conocimiento de los mercados mundiales del lujo y a su reconocida capacidad para acompañar el crecimiento a largo plazo de las firmas, cuenta con todas las cualidades para guiar a Bottega Veneta en su próxima fase de desarrollo «, indicó Kering.

Tras Gucci e Yves Saint Laurent, Bottega Veneta es la tercera marca de Kering con más peso en el grupo. EFE

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