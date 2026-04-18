Kerr rememora un gesto de Oscar Schmidt en 1986 y compara su mentalidad con la de Curry

3 minutos

Redacción deportes, 18 abr (EFE).- El entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, rememoró con cariño la figura del brasileño Oscar Schmidt, fallecido este viernes, de quien destacó un gesto suyo vivido durante el Mundial de España 1986 y cuya mentalidad comparó con la de Stephen Curry, líder de la franquicia californiana.

«Fue uno de los mejores tiradores que vi en mi vida. No tenía miedo de tirar, me recordaba un poco la mentalidad de Stephen Curry, no se lo pensaba dos veces. Fue un jugador maravilloso con una mentalidad increíble», resaltó el técnico nacido en Beirut hace 60 años durante la rueda de prensa ofrecida anoche, después de que su equipo cayera eliminado en el ‘play in’ de la NBA ante Phoenix Suns (111-94).

Kerr envió sus condolencias a la familia tanto en nombre personal como de los Warriors y dijo que estaba «triste» por el fallecimiento «con sólo 68 años» de esta leyenda del baloncesto que poseía el récord mundial de puntos anotados, «alguien muy amado en Brasil».

El técnico de los Warriors rememoró una vivencia personal con Oscar, cuando en el Mundial de España disputado en 1986, Estados Unidos y Brasil se enfrentaron en semifinales y Kerr sufrió una durísima lesión que le impidió estar en la final para la que se clasificó el equipo entonces dirigido por Lute Olson (96-80).

«Sufrí un LCA (lesión en el ligamento cruzado anterior) y él me levantó y me sacó de la pista. Fue un increíble gesto por su parte», relató en la conferencia de prensa ofrecida anoche.

En la imagen de aquel partido, disputado en Madrid, un dolorido Kerr era trasladado a la banda por su compañero Charles Smith y el brasileño Oscar.

El brasileño Oscar Schmidt murió este viernes a los 68 años en la región metropolitana de São Paulo, según informó su familia.

Schmidt fue internado en un hospital después de sentir un malestar repentino en su casa.

Aunque no fueron divulgadas las causas del fallecimiento, el deportista batallaba desde desde 2011 con un tumor cerebral.

Además de haber anotado más puntos que cualquier otro jugador de baloncesto en la historia (49.737), el brasileño participó en cinco ediciones de los Juegos Olímpicos, entre la de Moscú 1980 y la de Atlanta 1996.

Apodado ‘Mano Santa’, fue clave en la conquista del oro en los Juegos Panamericanos de Indianápolis en 1987, cuando Brasil derrotó a Estados Unidos en la final, y en la del bronce en el Mundial de Filipinas en 1978.

Si bien compitió la mayor parte de su vida en Brasil para clubes como el Palmeiras o el Flamengo, Schmidt también jugó en el Juvecaserta italiano (1982-1990) y en el Forum Valladolid (1993-1995).

En 2013, el brasileño fue inscrito en el Salón de la Fama del Baloncesto en EE.UU. junto a otras leyendas del deporte. EFE

cmm/jap