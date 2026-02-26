Kim condiciona diálogo con EE.UU. y vuelve a rechazar a Seúl en Congreso clave

Seúl, 26 feb (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, condicionó una mejora de relaciones bilaterales si Washington abandona su «política hostil», mientras reafirmó su rechazo total a Seúl, durante un Congreso clave, que concluyó con un desfile militar, según informó este jueves la agencia estatal KCNA.

«Si Estados Unidos respeta el estatus actual de nuestro Estado, tal como está consignado en la Constitución, y retira su política hostil hacia Corea del Norte, no tendríamos motivo para no llevarnos bien», dijo Kim en un informe presentado el viernes y sábado pasados, según la KCNA.

Kim se refería a la enmienda constitucional de 2023 en la que se incluyó una política de desarrollo de su fuerza nuclear.

«Fortalecer y ampliar aún más las fuerzas nucleares del Estado y ejercer plenamente el estatus de Estado poseedor de armas nucleares es la voluntad firme e inquebrantable de nuestro partido», agregó.

Anteriormente, ya había condicionado el diálogo con Washington si se retiraba el tema de la desnuclearización de la mesa de negociación.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha manifestado abiertamente su intención de reunirse con Kim lo antes posible, aunque en octubre pasado no logró concretar un encuentro aprovechando la escala en Corea del Sur en el marco de su gira asiática.

En cuanto a Seúl, el líder calificó de «engañosos» los gestos conciliadores de la Administración del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y volvió a definir al Sur como una «entidad hostil», afirmando que no tiene intención de tratar con el país vecino.

El Ministerio de Unificación surcoreano respondió en un comunicado que lamentaban que Pionyang haya decidido continuar con la postura de «dos Estados hostiles», y que no haya respondido a los esfuerzos surcoreanos para logra la «coexistencia pacífica» en la península coreana.

Agregó que Seúl mantendrá firmemente los tres principios hacia Corea del Norte: respetar el sistema norcoreano, no buscar una reunificación por absorción y no realizar ningún acto hostil.

El congreso, máximo órgano del partido gobernante y cita clave para definir la hoja de ruta política, económica y militar de los próximos cinco años, cerró el miércoles por la noche con un desfile militar en la plaza Kim Il-sung, en Pionyang, según informó la KCNA en otro comunicado.

Participaron decenas de columnas de tropas y unidades aéreas, incluidas fuerzas desplegadas en el extranjero, refiriéndose a soldados que fueron desplegados a Kursk para apoyar a Rusia en su guerra contra Ucrania, según la KCNA.

Sin embargo, llamó la atención que no se mencionaran sistemas estratégicos recientes como el misil balístico intercontinental Hwasong-20, presentado en octubre pasado, lo que sugiere que podrían no haber sido exhibidos en esta ocasión.

Durante el desfile, Kim advirtió que el Ejército norcoreano lanzará «terribles ataques de represalia» contra cualquier fuerza que cometa actos militares hostiles que atenten contra el régimen, según el discurso publicado por la agencia. EFE

