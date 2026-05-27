KTM vende en Europa motos que superan los límites de emisiones y ruidos permitidos

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El fabricante de motocicletas austríaco KTM vende en Europa vehículos que superan los límites de emisiones y de ruido permitidos, según reveló el martes una investigación periodística internacional.

Para llevar a cabo este trabajo, en el que participaron diez medios de comunicación, entre ellos el diario francés Le Monde y los austriacos ORF y Der Standard, periodistas hablaron con concesionarios de varios países europeos, entre ellos Austria.

«Los concesionarios de KTM en toda Europa venden motocicletas todoterreno modificadas que los clientes se llevan a casa en condiciones ilegales», informó la cadena ORF.

«KTM entrega motocicletas restringidas a sus concesionarios, pero incluye en la misma caja las piezas necesarias para la conversión. Los concesionarios modifican la moto y realizan ajustes en el software de KTM».

La investigación fue coordinada por la organización de protección de denunciantes Climate Whistleblowers.

«Es probable que una gran parte de las miles de motocicletas de enduro KTM matriculadas no sean aptas para circular», añadió la ORF.

Superan los límites de emisiones aplicables para la homologación en carretera y son «muchas veces» más ruidosas de lo permitido, según la cadena austríaca.

KTM considera que la responsabilidad recae en los compradores, ya que estas modificaciones de la configuración de fábrica se hacen «a petición expresa del cliente» y que están destinadas «al uso en competición».

La autoridad reguladora del transporte alemana ya ha iniciado una investigación y ha declarado que «si durante la misma se detectan incumplimientos de la normativa, tomará medidas contra los operadores económicos implicados», según informó la ORF.

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