Kuwait, Emiratos Árabes y Arabia Saudí alertan de nuevos ataques desde Irán

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Redacción Internacional, 15 mar (EFE).- Países del golfo Pérsico como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí dijeron haber interceptado varios ataques lanzados desde Irán durante la noche, entre el sábado y el domingo, al inicio de la decimosexta jornada de conflicto en Oriente Medio.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó de la interceptación de al menos 12 drones en las últimas cuatro horas en varios mensajes publicados en X.

Por su parte, la oficina de prensa de Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU) alertó de un fuego que empezó por el impacto de un dron contra una instalación petrolera en la zona de Ruwais, que fue posteriormente controlado.

La oficina de prensa de Dubái, también en EAU, comunicó que los sistemas de defensa aérea interceptaron drones en las zonas de Marina y Al Sufouh.

Además, la Guardia Nacional de Kuwait dijo haber abatido cinco drones en las últimas 24 horas. Antes, las mismas autoridades informaron del impacto de drones en los radares del Aeropuerto Internacional de Kuwait, así como sobre la base Ahmad Al Jaber, hiriendo a tres soldados.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva conjunta contra Irán el pasado 28 de mayo, Teherán ha respondido con ataques constantes sobre Israel y sobre objetivos estadounidenses en los países del Golfo aliados de Estados Unidos. EFE

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