Líbano denuncia violaciones del alto al fuego por parte de Israel

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El ejército de Líbano denunció el viernes violaciones de Israel al alto al fuego anunciado horas antes por Donald Trump, tras lo cual Hezbolá lanzó ataques.

Luego de la entrada en vigor del cese al fuego de diez días con Israel se oyeron disparos en los barrios del sur de Beirut, reportaron periodistas de AFP.

El ejército del Líbano acusó a Israel de cometer «actos de agresión» y bombardeos en violación de la tregua. Hezbolá dijo que atacó a soldados israelíes en represalia.

La tregua, que comenzó en la medianoche local en ambos países (21H00 GMT del jueves), se produce mientras Washington intensifica sus esfuerzos para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra con Irán.

Teherán insiste en que un eventual acuerdo de paz solo es posible con un alto el fuego en Líbano.

Varios disparos al aire en señal de celebración resonaron en la periferia sur de Beirut, bastión del movimiento proiraní Hezbolá, según periodistas de la AFP.

Imágenes de AFPTV mostraron a personas regresando a la periferia sur de la capital libanesa, atacada con intensidad en las últimas semanas.

Algunas agitaban la bandera amarilla de Hezbolá o portaban retratos de su antiguo líder, Hasan Nasralá, abatido por Israel en 2024.

«Estamos cansados de la guerra y queremos seguridad y paz», dijo a la AFP en Beirut Jamal Chehab, una ama de casa de 61 años, al celebrar el alto al fuego.

Tras la denuncia de las violaciones a la tregua, el ejército del Líbano pidió a las personas desplazadas por los combates abstenerse de regresar de inmediato al sur del Líbano.

El ejército israelí advirtió que mantenía su despliegue terrestre en esa región y solicitó a la población que no regresara a la ribera sur del río Litani.

A pesar de estas advertencias, periodistas de la AFP vieron grandes atascos al norte del Litani, con automovilistas que esperaban durante horas para poder cruzar el único puente aún en pie que permite acceder al sur del Líbano desde el resto del país.

Hezbolá, por su parte, anunció haber «bombardeado una concentración de soldados israelíes cerca de la ciudad de Khiam», en el sur del Líbano, «en respuesta a la violación del alto el fuego por parte del ejército de ocupación».

La Agencia Nacional de Información (Ani, oficial) informó de bombardeos contra la localidad de Khiam (sureste) y el vecino pueblo de Debbine, así como de «intensas actividades de drones» en la misma región.

Trump afirmó que la tregua se produce tras unas conversaciones «excelentes» con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun, dos días después de que Israel y Líbano iniciaran negociaciones de paz en Washington.

También señaló que esperaba que Netanyahu y Aoun visitaran la Casa Blanca «en los próximos cuatro o cinco días». Sería la primera vez que los líderes de Israel y Líbano se reúnen.

El martes se llevaron a cabo conversaciones directas entre los embajadores de ambos países en Washington, las primeras de este tipo desde 1993.

– Más de 2.000 muertos –

«Espero que Hezbolá se porte bien durante este importante periodo. Será un GRAN momento para ellos si lo hacen», escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Ibrahim Moussaoui, diputado del movimiento chiíta, aseguró más temprano a la AFP que la organización respetaría el alto el fuego «con cautela (…) siempre que se trate de un cese total de las hostilidades contra nosotros y que Israel no lo utilice para llevar a cabo asesinatos» de miembros de Hezbolá.

La guerra de Oriente Medio comenzó cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, y el Líbano quedó involucrado cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel el 2 de marzo.

Sentado en una cafetería de la capital libanesa, el abogado Tarek Bou Khalil consideró que «es bien sabido que no se puede tomar a Trump al pie de la letra, y que Netanyahu no es de fiar».

«Pero sabemos que las presiones relacionadas con la guerra con Irán, así como los errores de Netanyahu y del ejército israelí en el sur de Líbano, los han obligado a aceptar un alto el fuego», añadió.

– Paz histórica –

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, celebró el acuerdo de alto el fuego, al igual que Netanyahu, quien lo calificó como una oportunidad para una «paz histórica» con Beirut.

No obstante, recordó su exigencia de un desarme de Hezbolá como condición previa.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, celebró la tregua y pidió a «todas las partes que lo respeten plenamente».

Al iniciar el alto el fuego, el ejército israelí afirmó haber atacado más de 380 «objetivos de la organización terrorista Hezbolá en el sur del Líbano» y encontrarse en «máxima alerta» para reanudar los bombardeos.

El Ministerio de Sanidad libanés informó de siete muertos y 33 heridos en un ataque israelí en el sur del país, en una guerra que, técnicamente, lleva décadas.

Mientras el conflicto sacude la economía mundial, el mundo espera como mínimo una prolongación del alto el fuego de dos semanas con la República Islámica, en vigor desde el 8 de abril.

Por el momento, no hay fecha establecida para una segunda ronda de conversaciones, pero la situación podría cambiar: Trump aseguró el jueves que Irán había aceptado ceder su uranio enriquecido, una de sus exigencias para un acuerdo con Teherán.

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