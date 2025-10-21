Líder militar de Sudán visita el aeropuerto de Jartum tras ser atacado por paramilitares

Jartum, 21 oct (EFE).- El jefe del Ejército de Sudán, Abdelfatah al Burhan, visitó este martes el aeropuerto internacional de Jartum tras ser atacado por la mañana con drones por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y en la víspera de su reapertura tras dos años y medio de guerra en el país africano.

Al Burhan afirmó que las Fuerzas Armadas Sudanesas «repelieron con éxito el ataque» de las FAR contra el aeropuerto, y afirmó que los drones fueron derribados «antes de que alcanzaran sus objetivos», de acuerdo con un comunicado de la oficina del portavoz del Ejército sudanés.

Sin embargo, fuentes militares sudanesas informaron a EFE que «las autoridades detectaron cinco drones sobrevolando durante la madrugada el cielo del sur de la capital, y entre los objetivos se encontraba el aeropuerto internacional de Jartum».

Añadieron que las «defensas terrestres del Ejército sudanés repelieron el ataque y derribaron cuatro drones, mientras que el quinto» impactó cerca de la terminal de pasajeros, sin dar más detalles.

De acuerdo con el comunicado del Ejército, Al Burhan afirmó que las tropas regulares «son capaces de brindar protección y seguridad al pueblo de Sudán», ya que están decididas «a eliminar esta rebelión».

«No queremos que ninguna milicia mercenaria ni ningún partido que la haya apoyado tenga ningún papel en el futuro de Sudán. Estos son principios que deben tenerse en cuenta en cualquier iniciativa, y que nuestra postura es clara y no favoreceremos a nadie en este sentido», dijo en referencia al proceso político de la posguerra.

La guerra en Sudán ha provocado decenas de miles de muertes, ha obligado a más de trece millones de personas a huir de sus hogares y ha convertido al país en el escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, ya que la mitad de la población se enfrenta a una inseguridad alimentaria grave, según la ONU. EFE

