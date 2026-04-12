López Aliaga cree que «empezó fraude» en Perú por el retraso en abrir centros de votación

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Lima, 12 abr (EFE).- El empresario peruano y exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, candidato presidencial y líder del ultraderechista partido Renovación Popular, afirmó este domingo, sin pruebas, que cree que ya ha empezado «el intento de fraude» de los comicios generales, pues para él «no es casualidad» que no haya llegado el material electoral a grandes centros de votación en zonas, donde según su criterio, los electores lo apoyan mayoritariamente.

“Creo que ya empezó el intento de fraude en zonas donde la estadística muestra que son de Renovación Popular. No llega el material electoral y varios adultos mayores, pacientes enfermos y hasta con oxígeno que vinieron temprano y que posiblemente ya no van a regresar… estemos atentos», indicó López Aliaga en la red social X.

Los comicios generales de este domingo comenzaron con un retraso de hasta más de tres horas en algunos centros de votación de Lima por la falta del material electoral a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En las últimas semanas, el candidato ultraconservador ya había hablado sin pruebas concretas de narrativas de fraude, en referencia a la victoria del expresidente izquierdista Pedro Castillo en 2021 frente a la candidata derechista Keiko Fujimori, y había criticado e incluso amenazado al jefe de la ONPE, Piero Corvetto.EFE

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