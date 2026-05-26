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La Administración Trump demanda a la Universidad de California por supuesto antisemitismo

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Washington, 26 may (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó este martes a la Universidad de California (UCLA) por una supuesta indiferencia deliberada ante la discriminación por raza y origen nacional contra estudiantes judíos e israelíes en su campus.

En su denuncia, el Departamento de Justicia acusó a la UCLA de violar el Título VI, una ley federal que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional en cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera federal.

«A principios de este año, demandamos a la UCLA por someter a sus empleados judíos e israelíes a un ambiente laboral hostil y antisemita», declaró la fiscal adjunta Harmeet K. Dhillon, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

«Ahora, el Departamento de Justicia exige a la UCLA que rinda cuentas por su tolerancia ante el igualmente deplorable ambiente educativo hostil contra sus estudiantes judíos e israelíes», continua la demanda.

El origen de la demanda fue una serie de protestas propalestinas que exigían un alto al fuego en Gaza en abril 2024, que incluyeron la instalación de un campamento en las instalaciones de esta universidad.

El Departamento de Estado utiliza como objeto central de la demanda denuncias de estudiantes judíos que aseguran haber sido golpeados durante las protestas. EFE

dte/rrt

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