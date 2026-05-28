La afluencia de votantes colombianos en España para las presidenciales se dispara un 89 %

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Madrid, 28 may (EFE).- La afluencia a las urnas para las elecciones presidenciales en Colombia registrada en los puestos de votación en España ha crecido, a tres días que se cierren las votaciones, un 89 % comparado con los anteriores comicios de 2022, señalaron este jueves fuentes del consulado en Madrid.

El voto para la primera vuelta presidencial colombiana se abrió en el exterior este lunes y se extenderá hasta el domingo 31 de mayo, el día en que están convocados en Colombia todos los ciudadanos para elegir a su próximo presidente.

En los puestos de votación de España, donde hay casi 308.000 votantes inscritos, se ha registrado ya una afluencia masiva, con «un crecimiento acumulado del 89 % frente a las elecciones presidenciales celebradas en 2022», según informaron fuentes del consulado.

De hecho, solo en el puesto de Madrid en los tres primeros días ya se habían depositado los mismos votos que los tres primeros días de votación de 2022 en todos los puestos de España, «evidenciando la magnitud de la participación actual», destacan desde el consulado.

De momento hay siete puestos abiertos (en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Palma y Las Palmas de Gran Canaria), pero el domingo habrá un total de 24 puntos de votación en más de una veintena de ciudades para que los colombianos residentes en España puedan ejercer su derecho a voto.

Desde el consulado destacan que de momento las jornadas de votación «se han desarrollado en completa normalidad y sin incidentes a destacar».

Un total de once candidatos concurren en esta primera vuelta electoral donde como favoritos se perfilan el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro; el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y la derechista Paloma Valencia, del uribista Centro Democrático. EFE

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