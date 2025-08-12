La Agencia EFE envía una serie especial con motivo de las elecciones en Bolivia

2 minutos

Redacción internacional, 12 ago (EFE).- La Agencia EFE publicará este miércoles 13 y este jueves 14 una serie informativa especial con la guía BOLIVIA ELECCIONES (Serie previa), con motivo de elecciones bolivianas que se celebrarán el domingo día 17:

Este es el calendario de publicación:

MIÉRCOLES 13

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – El próximo Gobierno de Bolivia que salga elegido tras las elecciones del 17 de agosto recibirá un país con persistentes problemas como la falta de dólares y combustibles, bajo crecimiento y una inflación que supera el 16,92 % en lo que va de año, lo que para algunos expertos son síntomas de una crisis por el «agotamiento» del modelo defendido por el presidente Luis Arce.

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – El litio se ha convertido en moneda de cambio en las campañas electorales hacia los comicios generales en Bolivia, aunque su explotación sigue siendo una promesa incumplida pues, siguen pendientes de aprobación legislativa los polémicos contratos con empresas de China y Rusia por unos 2.000 millones de dólares.

JUEVES 14

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – El oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), la mayor fuerza política en Bolivia por casi 20 años y que ha sufrido diversas divisiones debido a constantes pugnas políticas, podría perder su representación política en estas elecciones, si su apoyo no alcanza el 3 %, como adelantan las encuestas.

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – Después de casi 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), Bolivia está a cuatro días de dar un giro abrupto por el casi inminente regreso de un Gobierno conservador, que, según, analistas deberá cimentarse sobre la base de «pactos y negociaciones» con otras fuerzas políticas si desea gobernabilidad. EFE

jfu