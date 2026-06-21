La alerta de calor extremo en Inglaterra y Gales se extiende hasta el jueves

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Londres, 21 jun (EFE).- La Oficina británica de Meteorología (Met, por sus siglas en inglés) informó este domingo de que la alerta por calor extremo en Inglaterra y Gales, con temperaturas que pueden llegar a los 38 grados Celsius, se ha extendido hasta el jueves, frente a solo dos días previstos anteriormente.

La Met había emitido una alerta naranja por calor extremo para el este lunes y martes en la mayor parte del sur de Inglaterra, el sureste y el este de Gales y gran parte de la región del centro inglés, pero alerta se amplió este domingo dos días más.

La alerta advierte de posibles repercusiones en la salud de las personas vulnerables y de problemas relacionados con el calor para la población en general, así como de un posible aumento de los incidentes relacionados con la seguridad acuática, ya que mucha gente aprovecha para bañarse en lagos, con posible peligro para la vida, como ocurrió el pasado mayo con la primera ola de calor, en la que varios jóvenes murieron ahogados.

Las autoridades sanitarias recomiendan a las personas en la zona de alerta que beban abundante líquido, eviten la exposición al sol y no hagan ejercicio entre las 11:00 y las 15:00 horas.

Ayer sábado la temperatura máxima llegó a 27,7 grados en el sur de Inglaterra, algo inusual para esta época en este país.

El norte de Inglaterra y Escocia, en cambio, tendrán temperaturas mucho más bajas, en torno a los 21 grados, según la Met.

El meteorólogo de la Met Jonathan Vautrey indicó que en los próximos días las temperaturas llegarían a un nivel «bastante excepcional para junio» en el Reino Unido.

El récord actual es de 35,6 grados Celsius, registrado en Southampton, sur de Inglaterra, en junio de 1976.EFE

vg/av