La anemia y el sobrepeso afectan a más del 40 % de los adolescentes en Perú

Lima, 29 ene (EFE).- La anemia y el sobrepeso afectan a más de 40 % de los adolescentes en Perú, donde también se detectó que la baja estatura alcanza al 17,3 % de ellos, principalmente en las zonas andinas y amazónicas del país, informó este jueves el Ministerio de Salud (Minsa).

Estos porcentajes fueron determinados mediante un análisis realizado por el Instituto Nacional de Salud (INS), a partir de la evaluación de 1.100.796 adolescentes de 12 a 17 años entre enero y septiembre de 2025, mediante el Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN-HIS).

«La anemia y el sobrepeso afectan, en conjunto, a más del 40 % de los adolescentes en el país, evidenciando una doble carga nutricional que requiere intervenciones oportunas y sostenidas», alertó el Minsa.

Los resultados evidenciaron, en ese sentido, que más del 20 % de adolescentes peruanos presenta anemia, el 24 % tiene sobrepeso y el 9,1 % obesidad.

Por ese motivo, el ministerio aseguró que está impulsando «estrategias integrales para dar prioridad a la prevención, el diagnóstico oportuno y la promoción de hábitos saludables desde edades tempranas».

La evaluación detalló que en regiones como Tacna, Ayacucho, Huánuco, Pasco, San Martín, Cajamarca y Junín la anemia supera el 30 % entre los adolescentes, por lo que se decidó reforzar los suplementos con hierro, seguimiento nutricional y articulación con los servicios de salud y las familias.

El estudio también identificó como otro aspecto relevante que la baja talla alcanza al 17,3 % de los adolescentes, principalmente en regiones amazónicas y andinas como Loreto, Huancavelica, Ucayali, Cajamarca y Amazonas.

El ministerio indicó que esta información le permite «orientar políticas que reduzcan brechas de acceso a servicios de salud y a una nutrición adecuada, con enfoque territorial» y destacó el «rol estratégico» que tiene el INS «al generar, analizar y difundir información técnica que respalda la toma de decisiones» de las autoridades para el «diseño de intervenciones basadas en evidencia científica». EFE

