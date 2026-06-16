La argentina Paula Klein gana el IV Premio Lumen de novela 2026 por ‘El amor inventado’

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Madrid, 16 jun (EFE).- La escritora argentina Paula Klein fue galardonada este martes con el IV Premio Lumen de novela de la institución española Fundación Ortega-Marañón por ‘El amor inventado’, una obra «ambiciosa», destacó el jurado.

«No es una novela basada en hechos reales. Es una novela de amor de dos personas que no paran de mentirse entre ellos, a su hija y a la sociedad», dijo Klein (Buenos Aires, 1986) desde la sede de la fundación en Madrid, donde subrayó que la obra aborda el «papel de las mentiras en el matrimonio».

El jurado del premio, compuesto por las escritoras Ángeles González-Sinde, Elena Medel y Sabina Urraca; la directora de la librería Rafael Alberti, Lola Larumbe, y la directora literaria de Lumen, María Fasce, destacaron el valor de los manuscritos recibidos en esta edición e informaron de que la novela finalista fue ‘Estado de distancia’, de la también argentina Belén López Peiró.

‘El amor inventado’ sumerge al lector en la inquietante investigación de un estafador público y privado. La protagonista es una documentalista (Miranda K.) que busca descifrar la naturaleza del amor.

Klein, que admite que siempre le fascinaron los impostores, se pregunta: «¿Acaso no es toda pareja un pacto de ficción? ¿Qué tipo de mujer eres cuando has vivido la mitad de tu vida con un mentiroso?».

Residente en París, Klein es doctora en Literatura Contemporánea, licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y posee un máster de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de la capital francesa.

Actualmente enseña literatura latinoamericana en varias universidades de Francia.

Su primera novela, ‘La luz de una estrella’, fue publicada en 2021, y la segunda, ‘Las brujas de Monte Verità’, en 2023.

El IV Premio Lumen de novela está dotado con 30.000 euros (unos 34.800 dólares) y la publicación de la obra galardonada en todo el territorio de habla hispana.

En la edición de 2026 se recibieron 683 manuscritos procedentes de España (396), Argentina (122), México (65), Chile (34), Colombia (24), Uruguay (17), Estados Unidos (16) y Perú (9).

El sello Lumen, fundado en la ciudad de Barcelona (noreste de España) en 1960 por Esther Tusquets, ha sido desde sus inicios un referente en la apuesta por voces literarias innovadoras y de alta calidad, y se consolidó como un espacio para descubrir y proyectar nuevas voces de escritoras en todo el ámbito español.

Fruto de este impulso fue la convocatoria del Premio Femenino Lumen durante los años 1994-1999. Heredero de esta iniciativa, el Premio Lumen de novela inició su andadura en 2023 con la vocación de alentar la creatividad y reconocer obras literarias sobresalientes. EFE

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