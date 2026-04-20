La Armada de Ecuador halla dos fosas con cuerpos y detiene a seis personas en la costa

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Quito, 19 abr (EFE).- La Armada de Ecuador halló dos fosas con cuerpos en estado de descomposición y detuvo a seis personas en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, en una operación conjunta en colaboración con la Policía Nacional, según informó la institución militar este domingo.

Por el momento, se desconoce el número de cadáveres que localizaron en ambas fosas.

En un comunicado, la Armada informó que el operativo se desarrolló en la ciudadela Coral, en el municipio de Esmeraldas, y que incautaron una motocicleta reportada como robada, dos radios, 48 municiones, una escopeta artesanal y dos teléfonos móviles.

Además, explicaron que la zona servía como refugio de una cédula de ‘Los Tiguerones’, una de las bandas criminales a las que el Gobierno de Daniel Noboa catalogó como «terroristas» hace dos años por atribuirles la escalada de violencia e inseguridad que azota al país.

Horas antes, el cuerpo militar también informó de una operación contra la minería ilegal en la misma provincia, donde neutralizaron un campamento clandestino y maquinaria utilizada para esta actividad ilícita. En este caso no hubo ningún detenido ya que, tras un cruce de balas entre individuos armados y personal militar, los presuntos delincuentes huyeron del lugar.

A pesar de la declaratoria de «conflicto armado interno» en 2024 para intensificar la lucha contra las bandas criminales, la actividad del crimen organizado y la minería ilegal, Ecuador cerró 2025 como el año más violento, al contabilizar un récord de 9.252 homicidios. EFE

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