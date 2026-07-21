La Asamblea francesa aprueba la ley agrícola de emergencia con dos polémicos pesticidas

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(Actualiza con declaraciones del primer ministro francés)

París, 21 jul (EFE).- La Asamblea Nacional francesa aprobó en la madrugada de este martes la ley agrícola de emergencia, que incluye la posibilidad de autorizar excepcionalmente el uso de dos pesticidas prohibidos en Francia, aunque no en la Unión Europea (UE), para determinados sectores agrícolas en dificultades económicas.

La iniciativa salió adelante con 296 votos a favor y 224 en contra, tras un debate marcado por fuertes tensiones entre el Gobierno y parte de los partidos que respaldan al Ejecutivo. El proyecto quedó pendiente solo de su ratificación definitiva por el Senado, un trámite previsto para este mismo martes.

La oposición de izquierdas anunció que intentará bloquear el proyecto con un recurso en el Consejo Constitucional.

La norma contempla que la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (Anses) pueda autorizar, bajo criterios estrictos y de forma excepcional, el uso de las sustancias activas acetamiprid y flupyradifurona en un número limitado de producciones agrícolas afectadas por dificultades económicas.

La inclusión de esta medida reabrió el debate sobre el uso de pesticidas en Francia, un año después de que una iniciativa similar fuera anulada por el Constitucional.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, pidió este martes a las fuerzas políticas que no instrumentalicen la ley agrícola de emergencia y aseguró que la disposición relativa a los pesticidas no supone una vuelta atrás en la prohibición vigente y que sitúa «la ciencia en el centro de la decisión».

Según el jefe del Gobierno, la medida afectaría únicamente al cultivo de avellanas y tendría una duración restringida.

Lecornu subrayó además en su mensaje en redes sociales que la ley agrícola de emergencia «no puede resumirse por este único artículo» y defendió que el conjunto del texto responde a las necesidades del sector agrícola francés.

«Este texto aporta más de 70 medidas concretas esperadas por el mundo agrícola: contratos de futuro, protección contra la competencia desleal de los productos importados, preferencia a los productos franceses y europeos en la restauración colectiva, facilitación de los proyectos de almacenamiento de agua y protección de las tierras agrícolas», resumió.

Y subrayó que «la situación difícil de los agricultores, agravada por la sequía, requiere decisiones de urgencia».

Durante la tramitación parlamentaria, diputados de los partidos del arco central Renacimiento, MoDem y Liot intentaron eliminar la disposición sobre pesticidas mediante una enmienda, pero el Gobierno impidió que fuera debatida, lo que provocó críticas y malestar de varios parlamentarios de la mayoría gubernamental.

La ministra de Agricultura, Annie Genevard, defendió la aprobación del proyecto al considerar que aporta respuestas urgentes para el sector agrícola y pidió no rechazar el conjunto del texto por la controversia en torno a un único artículo.

Pero la ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut, mantiene su oposición a la reintroducción del acetamiprid y, según fuentes de su entorno, estudia dimitir si la ley entra en vigor.

Los grupos de izquierda votaron mayoritariamente en contra y anunciaron que recurrirán la ley ante el Consejo Constitucional una vez concluya su tramitación.

La aprobación del proyecto también provocó reacciones contrapuestas fuera del Parlamento. Mientras el principal sindicato agrícola, la FNSEA, calificó la ley como un paso decisivo para responder a la crisis del campo francés, organizaciones ecologistas denunciaron un retroceso en la protección ambiental.

Varios cientos de personas se concentraron en la tarde del lunes en la explanada de Los Inválidos, en París, convocadas por una veintena de organizaciones, entre ellas el sindicato agrícola Confederación Campesina, para llevar a cabo una acción simbólica para denunciar el impacto que, según dicen, tendrá la ley sobre la calidad del agua, la salud pública y el futuro de la agricultura.

Durante la protesta, activistas repartieron vasos de agua procedente de bidones identificados como agua potable, pero cubiertos con etiquetas similares a las utilizadas en envases de pesticidas, mientras otros rociaban agua con pulverizadores agrícolas para alertar sobre los riesgos asociados al uso de productos fitosanitarios. EFE

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