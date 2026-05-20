La balanza entre dos grandes potencias como China y Rusia se inclina a favor de Pekín

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La cumbre de los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, reunió a los líderes de dos potencias que atraviesan situaciones económicas y diplomáticas desiguales.

– China cortejada, Rusia sancionada –

Los países occidentales tomaron medidas severas contra Rusia desde la invasión de Ucrania en 2022.

El propio presidente ruso, Vladimir Putin, es objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en Ucrania.

Por el contrario, Pekín es la capital a la que todo el mundo va. Antes de la visita de Putin el miércoles y de Donald Trump la semana pasada, China recibió en los últimos meses a los presidentes de Francia, Corea del Sur, Vietnam, Mozambique, así como a los jefes de gobierno de Canadá, el Reino Unido, Alemania, España y al príncipe heredero de Abu Dabi.

Incluso Putin podría encontrarse con varios líderes en noviembre durante la cumbre de APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico) en China. El miércoles le manifestó a Xi su intención de asistir y ya Trump había dicho que «intentaría» ir también.

– Categorías económicas distintas –

China, segunda economía mundial, es de lejos el primer socio comercial de Rusia, según los medios rusos. Rusia, en cambio, ocupa el quinto lugar entre los socios de China, por detrás de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Vietnam.

El comercio entre China y Rusia ha aumentado de forma constante durante la última década y se ha intensificado desde la invasión de Ucrania hasta duplicar el nivel de 2020, según muestran datos de centros de análisis europeos.

Los intercambios comerciales aumentaron cerca de un 20% durante los cuatro primeros meses de 2026, «lo que no es poca cosa», declaró el miércoles Xi ante Putin.

Sin embargo, Rusia solo representó alrededor del 5% de las importaciones de China en 2025, según las Aduanas chinas. A la inversa, China representó más de un tercio de las importaciones y más de una cuarta parte de las exportaciones de Rusia en 2025, según la agencia rusa Tass.

La economía rusa se contrajo un 0,2% en el primer trimestre, registrando su primera caída trimestral en tres años, según muestran las estadísticas oficiales publicadas el viernes. El Kremlin ha gastado sin reparos para financiar su ofensiva en Ucrania, lo que en un primer momento impulsó el crecimiento. Pero eso ha disparado la inflación y provocado una escasez de mano de obra en los sectores civiles.

Los ataques ucranianos contra las infraestructuras petroleras también han perjudicado las exportaciones de crudo en los últimos meses.

– Rusia bajo la dependencia petrolera china –

Rusia depende en gran medida de China para colocar su petróleo, ya que este está sometido a sanciones occidentales debido a la guerra en Ucrania.

Las importaciones chinas de petróleo ruso se dispararon un 26% en los cuatro primeros meses de 2026 con respecto al mismo periodo del año pasado, según la agencia Tass.

Putin respalda la construcción de un segundo gran gasoducto que conecte Rusia con China, llamado «Fuerza de Siberia 2».

Ambos países han alcanzado «un entendimiento sobre los principales parámetros» del proyecto pero no se ha mencionado ningún «plazo de ejecución», indicó el miércoles el portavoz del Kremlin, citado por las agencias rusas.

Pekín no desea caer en la dependencia de los suministros rusos, destacan algunos analistas.

«A China le gusta la diversificación», destaca Anne-Sophie Corbeau, del Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos.

«Tiene la ventaja en las negociaciones porque cuenta con alternativas: ellos mismos producen gas —incluido gas sintético a partir del carbón— y se beneficia de gasoductos procedentes de Asia Central y de GNL» (gas natural licuado), señala.

«Rusia, en cambio, tiene pocos mercados de salida: ha perdido Europa, sigue exportando a Turquía (…) y espera exportar más a China», indicó Corbeau.

– Brecha tecnológica –

China ha invertido masivamente en semiconductores e inteligencia artificial (IA) para competir con Estados Unidos.

Rusia está muy rezagada en esta materia. Se enfrenta a sanciones estadounidenses y europeas que le impiden adquirir los componentes necesarios para su producción de armamento. Por lo tanto, también en estos rubros depende de China.

Las exportaciones de fibra óptica de China a Rusia, esenciales para la IA y la fabricación de drones, se multiplicaron por 16 en 2025 con respecto a 2024, según los medios rusos.

Xi declaró el miércoles que los dos países debían reforzar su cooperación en inteligencia artificial y tecnologías.

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