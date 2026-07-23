La Bienal reivindica su libertad ante el recorte de fondos europeos por la presencia rusa

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Roma, 23 jul (EFE).- El presidente de la Bienal de Venecia, Pietrangelo Buttafuoco, defendió este jueves a la institución como un espacio para la «libertad de expresión» y el «diálogo abierto», tras confirmarse la retirada de una subvención de la Comisión Europea de dos millones de euros debido al regreso de los artistas rusos.

Durante la presentación del programa de la 83º edición del Festival de Cine de Venecia, Buttafuoco recalcó vehementemente el papel del certamen para dar visibilidad a todas las geografías.

Para el presidente, la Bienal, que organiza la Mostra, es «un espacio extraordinario para la libertad de expresión donde se promueve el diálogo abierto y la diversidad cultural».

Buttafuoco aseveró que la Bienal y sus ediciones dedicadas al cine, el arte, la música y la arquitectura tienen como objetivo «crear la ciudad de los poetas» más allá de la geopolítica, tachando a la Comisión Europea de «lobo».

«Nos abandona un compañero pero la Bienal no puede detenerse. Nosotros no hacemos política, no seguimos tambores. Estamos llamados a la búsqueda a nivel internacional del arte. Si obedecemos, traicionaríamos los principios de autonomía y libertad de expresión, de investigación y de la fantasía de imaginación que nos pertenecen desde hace 131 años», reivindicó.

El Ejecutivo comunitario justificó la medida al considerar que los eventos financiados con fondos de los contribuyentes europeos deben salvaguardar los valores democráticos que, según Bruselas, no se respetan en la Rusia actual.

El pabellón ruso, ubicado en los históricos Giardini de la ciudad de los canales, no participaba en el certamen desde 2022, cuando se retiró tras el inicio de la invasión de Ucrania.

Su regreso este año bajo la curaduría de Anastasiia Karneeva -sancionada por Kiev- provocó las advertencias previas de las autoridades comunitarias, que concluyeron en la rescisión del contrato de subvención vigente hasta 2028. EFE

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