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La Bolsa de Londres sube un 0,25 % ante una posible desescalada en Oriente Medio

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Londres, 14 abr (EFE).- La Bolsa de Londres subió este martes un 0,25 % en un ambiente de relativo optimismo ante las conversaciones entre Israel y Líbano, más las de Estados Unidos e Irán, para una desescalada del conflicto en Oriente Medio.

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 26,10 puntos hasta 10.609,06, pese a la caída de las compañías petroleras por el descenso del precio del crudo, que bajaba hoy casi un 4 % en el mercado de futuros, hasta unos 95,45 dólares.

Los inversores están pendientes de las conversaciones de este martes en Washington entre los embajadores de Israel y Líbano, y se prevé que EE.UU. e Irán puedan reanudar en los próximos días sus negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero.

Encabezó la tabla de ganancias en el parqué de la City la empresa de certificación de productos Intertek Group, que avanzó un 12,83 % tras anunciar que se plantea dividir su negocio por especializaciones.

Le siguieron Metlen Energy & Metals, que ascendió un 4,86 %, y la minera Fresnillo, que acabó con un 4,74 % más.

Perdieron terreno en la sesión de hoy varias tabaqueras, como Imperial Brands, que bajó un 4,83 %, y British American Tobacco, que retrocedió un 2,85 %.

La gigante petrolera Shell perdió un 2,75 % mientras que su rival BP descendió un 2,43 %, pese a informar esta última de que prevé beneficios extraordinarios en el primer trimestre de su año fiscal por el impacto sostenido de la guerra en los precios del crudo. EFE

jm/fjo/fpa

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