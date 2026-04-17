La bolsa de São Paulo retrocede un 0,81 % semanal ante la caída del precio del petróleo

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São Paulo, 17 abr (EFE).- La bolsa de São Paulo terminó la semana con un retroceso acumulado del 0,81 %, arrastrada por la fuerte caída de la petrolera estatal Petrobras ante la disminución del precio internacional del crudo.

El Ibovespa, referente de la bolsa brasileña, cerró hoy en los 195.733 puntos básicos, después de caer un 0,55 % durante la jornada.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,19 % frente al dólar, que acabó cotizado a 4,982 para la venta y 4,983 para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

El anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz, por el que pasa alrededor de una quinta parte del volumen de crudo mundial, llevó a una disminución en el precio del barril, en medio de las negociaciones entre Irán y EE.UU. para resolver la guerra.

En este contexto, las acciones preferentes de Petrobras, la mayor empresa de Brasil, se dejaron un 4,8 % y las ordinarias, un 5,3 %.

Además de Petrobras, lideraron las pérdidas de la jornada los títulos de la energética Brava (-6,2 %) y los de la petroquímica Braskem (-5,5 %).

Del otro lado, encabezaron las ganancias las acciones de la agencia de viajes CVC (+8,6 %) y las de la plataforma de alquiler de vehículos Vamos (+6,2 %).

El volumen negociado en la bolsa paulista ascendió hoy a 44.729 millones de reales (unos 7.600 millones de euros), en 4,2 millones de operaciones, según resultados preliminares al cierre de la sesión.EFE

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